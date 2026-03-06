La Hormiga González presume su nuevo y costoso auto deportivo que ronda el millón de pesos (VIDEO)

Armando González es el goleador de las Chivas en el Clausura 2026 y después de ya varias temporadas con el Rebaño Sagrado en la Liga MX, el delantero mexicano adquirió un carro deportivo de la marca BMW que ronda casi el millón de pesos.

En redes sociales una concesionaria de esta empresa compartió un video en sus redes sociales donde ‘La Hormiga’ González posa y presume su nuevo vehículo, un BMW Series 1, además al final realizó uno de sus movimientos de anime como los que realiza cuando mete gol con las Chivas.

¿Cuánto cuesta el nuevo vehículo de la Hormiga González?

Armando González adquirió el BMW Series 1, que tiene un precio arriba de los 500 mil pesos mexicanos, pero el costo puede subir dependiendo de la versión que haya adquirido el delantero mexicano.

Un BMW Serie 1 2025 nuevo en México tiene un precio inicial de 799 mil pesos, pero puede alcanzar el millón 169 mil 900 pesos mexicanos para la versión deportiva que tiene todos los beneficios que incluye la marca en sus vehículos.

Ahora el delantero mexicano llegará a Verde Valle en su nuevo BMW Series 1 el cual presumirá por las calles de Guadalajara cuando tenga un día libre con el equipo, pues ya tiene la mayoría de edad para manejar en las calles de México.

¡Gol de Armando "Hormiga" González (C.D. Guadalajara) para el 1-0 ante Club América! Narración de @jllopezsalido para NBC Universo/Telemundo (EE.UU.) pic.twitter.com/ICq4r3wd9i — lilboimx (@lilboimx) February 15, 2026

Chivas lleva dos partidos perdidos en la Liga MX

Después de iniciar con una racha invicta de seis jornadas en el Clausura 2026, las Chivas sufrieron dos victorias consecutivas en el torneo local, ante el Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc y la última frente al Toluca en la cancha del Nemesio Diez.

El equipo de Gabriel Milito no tuvo actividad a mitad de semana en la Jornada 9 y será este sábado cuando vuelva a la actividad en la Liga MX para enfrentarse al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, el cual se llevará a cabo en la cancha del Estadio Jalisco.

Aunque ya tuvieron sus primeros dos descalabros en la actual campaña, las Chivas de Armando González siguen siendo un serio candidato al título del Clausura 2026, pues se encuentran en el tercer puesto de la tabla general y podrían recuperar el liderato que le pertenece al Cruz Azul hasta el momento.

DCO