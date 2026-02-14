Así fue el GOLAZO de la Hormiga González ante el América y su impactante celebración (VIDEO)

Las Chivas están siendo mejores en el Clásico Nacional ante el América y antes de irse al descanso en el Estadio AKRON, la ‘Hormiga’ González puso en ventaja al Rebaño Sagrado en una jugada a balón parado.

El delantero mexicano logró ganarle la marca a Sebastián Cáceres dentro del área de las Águilas y después de un recentro con la cabeza de Diego Campillo, ‘El Otaku del gol’ apareció en el segundo poste del Luis Ángel Malagón para mandar a guardar la esférica.

Armando González corrió al banderín de la esquina izquierda del campo y espero a sus jugadores para celebrar, el delantero mexicano realizó movimientos de robot, para después volver a voltear a la grada y besar el escudo de las Chivas.

✅ El tiro de esquina

✅ La peinada

✅ El desmarque

✅ El remate



ES UN GOLAZO DEL GUADALAJARA 🔥



📺 Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX 👉 https://t.co/Y5mSRcAvHe pic.twitter.com/AtPrFA6XNl — CHIVAS (@Chivas) February 15, 2026

La Hormiga González le anota al América por segundo Clásico consecutivo

El actual campeón de goleo sigue en plan grande con las Chivas y consiguió el gol con el que su equipo le está ganando al América en el Clásico Nacional, pero el delantero mexicano logró anotar por segunda vez consecutiva ante el acérrimo rival.

Fue en el Apertura 2025, para ser mas específico en la Jornada 8 del futbol mexicano, cuando Armando González logró el segundo tanto del Rebaño Sagrado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, con el que los rojiblancos consiguieron la victoria.

En esta edición del Clásico de México pero en el Estadio AKRON, la ‘Hormiga González’ volvió a vacunar a las Águilas, algo que Javier Hernández nunca pudo conseguir en partidos oficiales, anotarle un tanto al América.

41' ¡GOOOOOOOOOL DEL GUADALAJARA! ¡GOOOOOOL DEL 'HORMIGA' GONZÁLEZ! 🔥



Tiro de esquina de 'Efra', peinada de Campillo y gran remate en segundo poste de 'Hormiga' tras desmarcarse de dos rivales.



🇫🇷 Chivas 1-0 América 🇫🇷 pic.twitter.com/yzuuYkGl54 — CHIVAS (@Chivas) February 15, 2026

Chivas va por su segunda victoria consecutiva en el Clásico Nacional

Chivas está viviendo un excelente momento con Gabriel Milito en el banquillo del Rebaño Sagrado, tanto así que volvieron a ser favoritos y líderes de la tabla general en un Clásico Nacional, un logro que no conseguían desde hace 11 años.

Ahora los rojiblancos buscan sumar su segunda victoria al hilo ante las Águilas, pues en el Apertura 2025 las Chivas fueron las vencedoras en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes por marcador de 2-1, con goles de Armando González y Roberto Alvarado.

Además, en octubre del año pasado, estos dos clubes tuvieron un amistoso en Estados Unidos, el cual terminó 1-1, así que se podría decir que el Rebaño Sagrado lleva tres encuentros consecutivos ante su acérrimo rival sin conocer la derrota.

DCO