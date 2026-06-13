México suma cinco medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026

México termina su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026 con cinco medallas.

México tuvo actividad en el primer día de finales en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026, jornada en la que el combinado azteca de arqueros logró colgarse cinco medallas, en las que están una de oro, dos de plata y dos de bronce, en la modalidad de arco compuesto.

La vigente monarca del mundo y número 1 del ranking mundial, Maya Becerra, se reafirmó como la mejor flecha del orbe en su prueba, al consagrarse campeona con un espectacular triunfo 146(10)-146(9) en la gran final sobre la histórica colombiana Sara López.

Sebastián García, quien llegó a Turquía como campeón reinante, se midió de tú a tú ante el neerlandés Mike Schloesser, quien se llevó el metal dorado con un 149-148 sobre el nacional, que se hizo acreedor al segundo lugar del podio.

México demuestra su nivel en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026 cosechando tres medallas en arco compuesto:



🥈 Plata por Equipos Femenil: Andrea Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castillo.

🥉 Bronce por Equipos Varonil: Sebastián García, Máximo Méndez y Rodrigo… pic.twitter.com/TSucOXL3lB — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) June 13, 2026

El equipo femenil mexicano, integrado por la mencionada Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castilllo, también se colgó la presea plateada al caer en el duelo decisivo 231-233 con el combinado de las anfitrionas turcas.

Las dos medallas de bronce fueron por parte del equipo mixto, conformado por Becerra y García, quienes superaron 155-154 a Estados Unidos. Mientras que García, Rodrigo González y Máximo Méndez vencieron 233-232 al tridente de la India para llevarse el tercer puesto de la competencia.

En la madrugada del domingo, nuestro país peleará por dos medallas más, en la modalidad de arco recurvo. El equipo femenil conformado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz pelará por el oro y Vázquez tendrá participación en las semifinales individuales.

DCO