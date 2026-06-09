El Mundial 2026 y todos los grandes eventos deportivos que se realizan en México este año

El Estadio Guadalajara es una de las sedes de México durante el Mundial 2026, el principal evento deportivo del año en el país.

México será el epicentro del planeta este verano con motivo de la celebración del Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo que se roba la atención este año. Sin embargo, la máxima cita futbolística no es la única competencia que acogerá el país en el segundo semestre del año.

Ya en el primer semestre de 2026, México fue sede de certámenes de disciplinas convencionales y adaptadas como beisbol, ecuestre, voleibol de playa, clavados, natación, atletismo, karate, bádminton, tiro con arco y levantamiento de pesas.

México se ostenta como sede predilecta para eventos deportivos de élite en 2026 🇲🇽



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Este verano llega el momento cumbre con el Mundial 2026, en el que México recibirá 13 partidos, divididos entre CDMX, Guadalajara y Monterrey. Además, el país también será casa de las selecciones de Corea del Sur, Sudáfrica, Colombia, Túnez, Irán y Uruguay durante el desarrollo de la justa.

Eventos deportivos en México en segundo semestre de 2026

Mundial FIFA 2026 : Del 11 de junio al 19 de julio

Maratón de la CDMX : 30 de agosto

Gran Premio de la CDMX de F1 : Del 30 de octubre al 1 de noviembre

NFL: 22 de noviembre con el juego entre 49ers y Vikings

Otros grandes eventos en México en 2026

El primer gran evento deportivo que recibió México este 2026 fue el E-Prix de México de la Fórmula E, el cual fue ganado por el piloto suizo Sébastien Buemi.

Por su parte, Guadalajara recibió la Serie del Caribe, en la que los Charros de Jalisco se proclamaron campeones tras vencer a los Tomateros de Culiacán en una final mexicana.

Acapulco recibió la edición 33 del Abierto Mexicano de Tenis, que vio la coronación del italiano Flavio Cobolli, quien se impuso en el duelo por el título al estadounidense Frances Tiafoe.

México también tuvo dos juegos de temporada regular de Grandes Ligas, los cuales fueron entre los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks, con una victoria por bando en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX.

EVG