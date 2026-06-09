¿Qué fue de Bora Milutinovic, el director técnico de México 86?

Bora Milutinovic es recnocido por haber estado presente durante varios años en la Copa Mundial de Futbol, pues este entrenador logró clasificar a cuatro países distintos, incluyendo la Selección Mexicana.

Milutinovic nació en la antigua Yugoslavia, y ha sido el únido director técnico que logró clasificar a cuatro selecciones en la fase de eliminación directa del Mundial, de acuerdo con la FIFA.

Bora Milutinovic fue director técnico de países distribuidos en tres continentes diferentes; México en 1986, de Costa Rica en 1990, de Estados Unidos en 1994, de Nigeria en 1998 y de China PR en 2002.

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🏆 1986: Mexico 🇲🇽

🏆 1990: Costa Rica 🇨🇷

🏆 1994: USA 🇺🇸

🏆 1998: Nigeria 🇳🇬

🏆 2002: China PR 🇨🇳



He coached 5 different teams from 3 different continents at the #WorldCup, leading 4 past the first round 👏



Happy 76th birthday to the record-breaking Bora Milutinovic 🎂 pic.twitter.com/FpXXdQQLiG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 7, 2020

¿Quién es Bora Milutinovic?

Bora Milutinovic nació el 7 de septiembre de 1944 y jugó como centrocampista en distintos clubes como el FK Partizan de la antigua Yugoslavia , el AS Monaco FC, el OGC Niza de Francia, y el FC Winterthur de Suiza.

El entrenador; quien actualmente tiene 81 años de edad, logró destacar dentro del futbol mexicano incluso antes de ser el entrenador de la Selección Nacional, pues entrenó a los Pumas de la UNAM, logrando que se colocaran como campeones de la Concacaf en 1980 y en 1982.

Luego de que en 1978 la selección fuera eliminada en la fase de grupos, la dupla de Bora Milutinovic y Hugo Sánchez logró que México pudiera clasificar para el Mundual de 1986 durante el enfrentamiento contra Alemania que terminó en penaltis.

Bora Milutinovic y Hugo Sánchez ı Foto: Especial

El desempeño que tuvo este director técnico en México logró que los directivos de otras federaciones voltearan a verlo, por lo que incluso este fue el encargado de llevar por primera vez a Costa Rica a un Mundial.

Además, dirigió a la selección de fútbol de Honduras e 2003 a 2004, y entre 2004 y 2005 fue el entrenador del Al-Sadd SC; mientras que de 2006 a 2007 fue quien eligió a los jugadores de la Selección de Jamaica.

Asimismo, dirigió a la Selección masculina de fútbol de Irak en 2009, mientras que en 2014 fue director deportivo del Guangzhou R&F FC.

Bora Milutinovic fue nombrado Asesor Técnico Principal de la Academia Nacional de Fútbol en 2017, y en 2018 China lo contrató de nueva cuenta, pero ahora como Asesor de Formación de la Asociación de Fútbol de China.

Bora Milutinovic ı Foto: Especial

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