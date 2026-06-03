Álbum oficial de la Copa Mundial 2026: Artistas, canciones y cuándo sale

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, la organización presentó el álbum oficial del torneo, un proyecto que reúne a artistas de distintos géneros y nacionalidades en un compilado de 18 canciones.

Se trata del álbum más extenso jamás creado para un Mundial, pensado para reflejar la diversidad cultural y unir a los aficionados a través del poder de la música. Conoce todos los artistas que forman parte de este disco, qué canciones interpretan y cuándo podrás encontrarlo en plataformas digitales.

Álbum oficial de la Copa Mundial 2026: Todos los artistas incluidos, canciones y cuándo sale

Este 3 de junio de 2026 FIFA Sound, plataforma global de entretenimiento de la FIFA, confirmó el lanzamiento del álbum oficial de la Copa Mundial 2026.

Muchas de las canciones de este proyecto se interpretarán en vivo durante las ceremonias de apertura en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El álbum está integrado por:

“Goles” – LISA, Anitta y Rema

“Hora del juego” – Future y Tyla

“Illuminate” – Jessie Reyez y Elyanna

“Echo” – Daddy Yankee y Shenseea

“Por ella” – Los Ángeles Azules y Belinda

“Tres Naciones” – 21 Savage, Nata Cano y French Montana

“No hay lugar como el hogar” – Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

“En las estrellas (Remix)” – The Rolling Stones

“Muéstrame” – Ayra Starr y Latto

“Mi México lindo” – Alejandro Fernández

“Bendiciones” – Stormzy, Fridayy y Angel

“Energía” – Ava Max y BIA

“Lighter” – Jelly Roll y Carín León

“Siir Siir” – Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

“Partidazo” – Danny Ocean

“Campeón” – IShowSpeed

“El amor siempre gana” – Shaggy, Cimafunk y Zema

“Dai Dai” – Shakira y Burna Boy

El álbum oficial de la Copa Mundial 2026 de la FIFA estará disponible a partir del viernes 5 de junio en plataformas como Amazon Music, Spotify, Apple Music, YouTube Musical, Tifal y Deezer. Desde este miércoles se puede pre-guardar o hacer pre-save para que seas de las primeras personas en tenerlo.

The squad for the Official #FIFAWorldCup 2026™ Album is here! 🎶



Pre-save for the album release on June 5 🎧



Stay tuned for more to come 👀 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 3, 2026

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