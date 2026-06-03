Álbum oficial de la Copa Mundial 2026: Artistas, canciones y cuándo sale

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, la organización presentó el álbum oficial del torneo, un proyecto que reúne a artistas de distintos géneros y nacionalidades en un compilado de 18 canciones.
Se trata del álbum más extenso jamás creado para un Mundial, pensado para reflejar la diversidad cultural y unir a los aficionados a través del poder de la música. Conoce todos los artistas que forman parte de este disco, qué canciones interpretan y cuándo podrás encontrarlo en plataformas digitales.
Álbum oficial de la Copa Mundial 2026: Todos los artistas incluidos, canciones y cuándo sale
Este 3 de junio de 2026 FIFA Sound, plataforma global de entretenimiento de la FIFA, confirmó el lanzamiento del álbum oficial de la Copa Mundial 2026.
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Muchas de las canciones de este proyecto se interpretarán en vivo durante las ceremonias de apertura en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El álbum está integrado por:
- “Goles” – LISA, Anitta y Rema
- “Hora del juego” – Future y Tyla
- “Illuminate” – Jessie Reyez y Elyanna
- “Echo” – Daddy Yankee y Shenseea
- “Por ella” – Los Ángeles Azules y Belinda
- “Tres Naciones” – 21 Savage, Nata Cano y French Montana
- “No hay lugar como el hogar” – Major Lazer, Nelly Furtado y Davido
- “En las estrellas (Remix)” – The Rolling Stones
- “Muéstrame” – Ayra Starr y Latto
- “Mi México lindo” – Alejandro Fernández
- “Bendiciones” – Stormzy, Fridayy y Angel
- “Energía” – Ava Max y BIA
- “Lighter” – Jelly Roll y Carín León
- “Siir Siir” – Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy
- “Partidazo” – Danny Ocean
- “Campeón” – IShowSpeed
- “El amor siempre gana” – Shaggy, Cimafunk y Zema
- “Dai Dai” – Shakira y Burna Boy
El álbum oficial de la Copa Mundial 2026 de la FIFA estará disponible a partir del viernes 5 de junio en plataformas como Amazon Music, Spotify, Apple Music, YouTube Musical, Tifal y Deezer. Desde este miércoles se puede pre-guardar o hacer pre-save para que seas de las primeras personas en tenerlo.
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