Música y deporte

Álbum oficial de la Copa Mundial 2026: Artistas, canciones y cuándo sale

La FIFA anunció 38 artistas y 18 canciones que componen el disco; ya puedes hacer ‘pre-save’

Álbum oficial de la Copa Mundial 2026
Álbum oficial de la Copa Mundial 2026 Foto: X @FIFAWorldCup/Edición La Razón de México
Por:
Martha Díaz

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, la organización presentó el álbum oficial del torneo, un proyecto que reúne a artistas de distintos géneros y nacionalidades en un compilado de 18 canciones.

Se trata del álbum más extenso jamás creado para un Mundial, pensado para reflejar la diversidad cultural y unir a los aficionados a través del poder de la música. Conoce todos los artistas que forman parte de este disco, qué canciones interpretan y cuándo podrás encontrarlo en plataformas digitales.

Álbum oficial de la Copa Mundial 2026: Todos los artistas incluidos, canciones y cuándo sale

Este 3 de junio de 2026 FIFA Sound, plataforma global de entretenimiento de la FIFA, confirmó el lanzamiento del álbum oficial de la Copa Mundial 2026.

TE RECOMENDAMOS:
Julieta Venegas responde a críticas por su canción del Mundial
Desató la polémica

Critican a Julieta Venegas por su canción ‘La niña futbolista’ y así respondió la cantante

Muchas de las canciones de este proyecto se interpretarán en vivo durante las ceremonias de apertura en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El álbum está integrado por:

  • “Goles” – LISA, Anitta y Rema
  • “Hora del juego” – Future y Tyla
  • “Illuminate” – Jessie Reyez y Elyanna
  • “Echo” – Daddy Yankee y Shenseea
  • “Por ella” – Los Ángeles Azules y Belinda
  • “Tres Naciones” – 21 Savage, Nata Cano y French Montana
  • “No hay lugar como el hogar” – Major Lazer, Nelly Furtado y Davido
  • “En las estrellas (Remix)” – The Rolling Stones
  • “Muéstrame” – Ayra Starr y Latto
  • “Mi México lindo” – Alejandro Fernández
  • “Bendiciones” – Stormzy, Fridayy y Angel
  • “Energía” – Ava Max y BIA
  • “Lighter” – Jelly Roll y Carín León
  • “Siir Siir” – Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy
  • “Partidazo” – Danny Ocean
  • “Campeón” – IShowSpeed
  • “El amor siempre gana” – Shaggy, Cimafunk y Zema
  • “Dai Dai” – Shakira y Burna Boy

El álbum oficial de la Copa Mundial 2026 de la FIFA estará disponible a partir del viernes 5 de junio en plataformas como Amazon Music, Spotify, Apple Music, YouTube Musical, Tifal y Deezer. Desde este miércoles se puede pre-guardar o hacer pre-save para que seas de las primeras personas en tenerlo.

Te puede interesar:

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
México 86 de Netflix
Prepara tus palomitas

¿Cuándo se estrena ‘México 86’ en Netflix y quiénes aparecen en la película del Mundial?


Google Reviews