Critican a Julieta Venegas por su canción ‘La niña futbolista’ y así respondió la cantante

La cantante Julieta Venegas lanzó un tema musical llamado “La niña futbolista” con motivo del Mundial 2026, sin embargo, la canción fue criticada desde el momento que fue sacada en las plataformas digitales.

Los usuarios no tardaron en opinar sobre la parte musical y sobre la letra de la composición que fue presentada oficialmente por la Secretaría de Cultura durante una conferencia mañanera de la presidencia de México.

En la presentación se destacó que la composición es vista como un estandarte de inclusión en el marco de la Copa Mundial de futbol que se llevará a cabo en los países de México, Estados Unidos y Canadá.

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¿Cuáles fueron las críticas que recibió Julieta Venegas por su canción?

Las criticas y comentarios de hate hacia la cantante inundaron las redes rápidamente. Los usuarios de Internet que se lanzaron contra la parte musical diciendo que no les gustó la melodía.

“Crítico musical profesional aquí: La canción está super cule...”, “¿Cómo desveo - desescucho esta grosería? No sé si no le había puesto atención o siempre ha cantado nasofaringeamente horrible", “Es una melodía invertebrada y la letra es hipogonadal”, “Cómo borro de mi memoria esa asquerosidad”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Julieta Venegas se defiende

Después de que hasta las redes sociales personales de la cantante se llenaron de comentarios de críticas hacia ella y su canción, la artista que creció en Tijuana publicó un comunicado en el que se defiende del hate.

Julieta Venegas recibe críticas en sus redes sociales ı Foto: IG Julieta Venegas

La cantautora señaló que el motivo por el que creó la canción, retomando el tema original de la agrupación infantil mexicana Patita de Perro fue porque quería inspirar a las niñas.

“Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse”, señaló Julieta Venegas.

Asimismo, dijo que durante la creación de la letra ella siempre estuvo pensando en una niña que tenía el sueño de jugar futbol, pese a las negativas que se le presentaban.

“Todo el tiempo que trabajamos la canción imaginé a una niña que sueña con jugar futbol, y que alguien le dice que no se puede”, comentó.

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