¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

La FIFA (Federación Internacional de Futbol) confirmó que la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos será un evento sin precedentes que reflejará la diversidad de dicho país, uno de los tres anfitriones del evento deportivo.

La ceremonia se realizará el 12 de junio de 2026 en el Los Angeles Stadium, en la ciudad de Los Ángeles, justo antes del partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay. La capital del entretenimiento recibirá a una alineación de superestrellas globales del balompié, a la par de ser escenario de un show musical que promete marcar historia y encender el ambiente de la Copa del Mundo.

Conoce quiénes son todos los artistas que se presentarán en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos.

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

El evento inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos, está programado para el 12 de junio a las 6:00 pm (hora del Pacífico) en el Los Angeles Stadium, uno de los recintos más modernos del país.

Ese mismo día se disputará el primer encuentro del torneo: Estados Unidos vs. Paraguay, un duelo que abrirá oficialmente la edición más grande de la Copa del Mundo, con tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) y 48 selecciones participantes.

La ceremonia de inauguración combinará música, cultura y tecnología, con un despliegue visual que busca reflejar la diversidad del país y el impacto global del futbol. Los boletos ya están disponibles bajo la modalidad de “orden de llegada”, según informó la FIFA, y se espera un lleno total en el estadio ubicado en Los Ángeles, California.

Only 20 days left on the clock!



The world’s entertainment capital is ready to welcome an unforgettable lineup of global superstars for the Opening Ceremony in 🇺🇸 Los Angeles!



We’re thrilled to share that Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema, and Tyla will headline the… pic.twitter.com/ZtMNqm7DXV — FIFA World Cup 26 Los Angeles™ (@LosAngelesFWC26) May 23, 2026

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

El 23 de mayo, la cuenta oficial de FIFA World Cup 26 Los Ángeles en X, antes Twitter, anunció la lista de artistas que encabezarán la ceremonia de inauguración del Mundial en Estados Unidos. Ellos son:

Katy Perry , un ícono del pop estadounidense.

Future , un referente del rap y trap.

Anitta , la estrella brasileña con proyección internacional, ha colaborado con artistas como J Balvin y Shakira.

LISA , la integrante de BLACKPINK y figura popular del K-pop.

Rema , el cantante nigeriano que ha conquistado el mundo con “Calm Down”.

Tyla, la cantante y compositora sudafricana que se ha convertido en revelación global.

La FIFA describió el evento como una “alineación inolvidable de superestrellas globales”, por lo que se espera un gran despliegue de tecnología y ritmo.