Por Mundial, horarios extendidos en museos, más seguridad y 281 actividades

El Mundial también llegará al ámbito de la cultura con horarios extendidos en los museos más visitados del país, 57 exposiciones temporales, la renovación de museografía en recintos, un nuevo espacio en la zona arqueológica de Teotihuacán, recorridos especiales para disfrutar de un amanecer en vestigios prehispánicos del país o para admirar murales. En total serán 381 actividades en 11 entidades, 170 en la Ciudad de México y 15 en Guadalajara y Monterrey.

Además, se reforzará la seguridad con más personal y la Guardia Nacional, informaron ayer en conferencia de prensa autoridades de la Secretaría de Cultura y los institutos nacionales de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de Antropología e Historia (INAH).

El Tip: EN EL PROGRAMA Jardín Mundial se presentarán agrupaciones como Tambuco y Caña Dulce, Caña Brava.

“Se ha reforzado a partir de nuevos protocolos, capacitación de grupos de seguridad, una reforzada presencia de policías y de custodios para atender a un número mayor de visitantes y, el apoyo de la Guardia Nacional con rondines en Ciudad de México en la parte perimetral”, detalló Alejandra de la Paz, directora del INBAL.

El aumento de seguridad será en seis recintos del instituto: los museos del Palacio de Bellas Artes, el Nacional de Arte, el de Arte Moderno, el Tamayo, el Mural Diego Rivera y el Nacional de la Estampa, donde se instalarán arcos detectores.

Por su parte, en los museos del INAH y zonas arqueológicas habrá 191 elementos de la Guardia Nacional, quienes recorrerán las inmediaciones de los espacios.

Los inmuebles que tendrán un horario extendido del 11 de junio al 5 de julio, hasta las 19:00 horas, serán el del Palacio de Bellas Artes, el Nacional de Arte, el de Arte Moderno, el Tamayo, el Mural Diego Rivera, el Nacional de Antropología, el Nacional de Historia y el Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor. Además, se realizarán dos noches de museos, el 10 y 17 de junio, con 19 actividades.

Se adelantó que el Museo Tamayo albergará una gran retrospectiva del arte mexicano de los años 80. Además, “el Museo Nacional de San Carlos tendrá una lectura de sus obras de arte europeo presentando el canon del cuerpo atlético (10 de junio) y el Nacional de la Estampa presentará una gran retrospectiva de Posada (18 de junio)”, dijo Alejandra de la Paz.

Para acercar a nuevos públicos, se modificaron museografías de algunos inmuebles. “Cuatro museos del INBAL han reconfigurado sus colecciones permanentes bajo un nuevo discurso, lo cual permitirá que los públicos tradicionales y los nuevos se acerquen con una nueva mirada. Será el Museo de Arte Moderno (5 de junio), que reabre su sala de colección permanente, el Nacional de Arte (10 de junio), que reabre su sala del siglo XX con una nueva museografía y un nuevo recorrido. El Museo Tamayo (10 de junio) abre una sala dedicada a la obra de Rufino Tamayo”, agregó.

También se harán tres rutas: Genealogía del muralismo, Epopeya del muralismo y Siqueiros total. Este último recorrido será la oportunidad para retomar las labores de rehabilitación que requiere el Polyforum Siqueiros.

“Estamos en continua colaboración con los propietarios. Estos recorridos son una primera etapa con miras a que pueda ser visitado más ampliamente. El exterior requiere de un plan integral que estamos elaborando conjuntamente con los dueños y, el interior, por fortuna, tiene condiciones”, dijo la directora del INBAL.

En recintos del INAH habrá 60 actividades, entre éstas, amaneceres en las zonas arqueológicas de Xochicalco, Tula y Cuicuilco; travesías a Guachimontones y Boca de Potrerillos; y México ante el mundo: 1930, año del primer Campeonato Mundial de Futbol en el Museo Nacional de Historia, a partir del 5 de junio.

INVERSIÓN. Para el mejoramiento de la infraestructura se destinaron casi 400 millones de pesos. Se atendieron 46 zonas arqueológicas, 15 museos y 12 juegos de pelota.

En la zona arqueológica de Teotihuacán se invirtieron más de 37 mdp en labores destinadas a la infraestructura para recibir a visitantes. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dijo que fue una primera etapa y la siguiente consistirá en atender la Pirámide de la Serpiente Emplumada, que tiene severos daños. Desde 2023 se lanzó una campaña para reunir fondos con el fin de colocar una techumbre especial en la fachada oeste de la edificación.

“Tenemos un proyecto integral y tiene un costo de 50 millones de pesos. Es una intervención que vamos a hacer en esta segunda etapa que está considerada. Tenemos todo un equipo que está aportando fondos. Más adelante comentaremos la estrategia en la que trabajamos; va a ser parte prioritaria de esta obra”, aseguró.

GUÍA DE MUESTRAS

Algunas de las exhibiciones destacadas.

México: Ruta y destino, Museo Nacional de Arte: hasta el 14 de febrero de 2027.

El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares, Museo Nacional de San Carlos: a partir del 10 de junio.

Roberto Montenegro. Muralismo fuera de norma, Museo del Palacio de Bellas Artes: del 27 de mayo al 11 de octubre.

Posada, cartografía de un cronista, Museo Nacional de la Estampa: del 18 de junio al 20 de septiembre.

Ante el eclipse. Arqueologías del arte mexicano de los ochenta, Museo Tamayo: del 10 de junio al 19 de septiembre.

Retoman negociaciones sobre acervo de paz

| Por Adriana Góchez |

LA CATALOGACIÓN del acervo de Octavio Paz culminará en octubre y ya se está en diálogo nuevamente con El Colegio Nacional (Colnal) para determinar su entrega, aseguró ayer Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural.

“Había un espacio que ellos ya habían preparado, pero lo que se decide ahora con el DIF de la Ciudad de México, que finalmente es el encargado, es que primero terminemos de hacer toda la catalogación de inventario, que va a concluir en octubre, que lo entreguemos con la debida digitalización, de tal suerte que como un archivo público podamos exhibir digitalizados los documentos que se entreguen”, explicó.

Núñez Bespalova aseguró que se trasladará a El Colegio Nacional “bajo algunas consideraciones que tienen que ver con la propiedad indudable del Estado mexicano sobre ese archivo”.

Sobre por qué el acervo todavía no está en la institución como estableció Octavio Paz en su testamento, dijo: “Hace poco más de un año se había acordado la entrega, que se detuvo por algunas diferencias y por procedimientos judiciales que emprendió El Colegio Nacional. Estamos ahora en pláticas nuevamente con ellos, con las nuevas autoridades, para que esto sea posible”, dijo.

Eduardo Kanahuati, abogado del Colnal, explicó en abril a La Razón que no aceptaron ese acuerdo porque se les entregaría una “parte parcial del archivo sin la intervención ni la participación en las decisiones por parte de El Colegio Nacional”.

Por otra parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que la Bodega Nacional de Arte ya está terminada. “La bodega ya está lista. Se están haciendo nada más algunos ajustes. Se empieza a mover la obra ya muy pronto. Ahorita que es el Mundial, estamos priorizando esto”, externó.