Narran la historia jamás contada de Mimí Derba, pionera del cine mexicano

Aunque las mujeres siguen en desventaja en la industria cinematográfica mexicana y poco a poco van ganando más terreno y oportunidades, no siempre fue así. Hubo alguien que en pleno 1917 fundó Azteca Films, la primera productora nacional. Esa mujer fue Mimí Derba, cuya historia es rescatada por Ana Romero, quien a través de la novela histórica muestra lo disruptiva que fue la directora, productora, guionista y actriz.

Se trata del libro Diva. Una novela sobre Mimí Derba, la primera directora de cine mexicano, en el que también hace un homenaje a las mujeres y a la importancia del guion cinematográfico, señaló la autora a La Razón.

El Dato: El libro, de acuerdo con la autora, es como primo hermano de Venus Triste, en el que narra la historia de María Teresa Landa, quien mató a su esposo a tiros.

¿Por qué quisiste contar la historia de Mimí Derba? Lo primero que me impulsó fue mi propia ignorancia, porque sólo sabía que era como la gran matrona del cine, una mujer superelegante que hacía papeles secundarios, casi siempre de madre o de villana. Descubrí su vida casi por casualidad, porque estaban pasando en la televisión un documental; vi todo lo que había sido: directora, productora, la fundadora de Azteca Films. Dije: “Necesito escribirle una novela”. Me encanta ese periodo en particular, que es como el final de la guerra, esta etapa de entre pacificación y de explosión de las artes. Además soy una gran adoradora del cine.

Terminas haciendo un homenaje al cine hecho por mujeres… Sí, por supuesto. Amo el cine, por supuesto, el hecho por mujeres. Pasó una cosa muy curiosa con Mimí Derba, ella parió el cine mexicano. De haber llegado un par de décadas más adelante al cine, no habría podido hacer todo lo que fue.

No sé cómo ocurrió, pero el cine se empezó a convertir en un asunto de hombres. Es hasta muy recientemente que los grandes premios y las grandes compañías productoras le dan cabida a mujeres directoras, por ejemplo. Las editoras tardaron un chorro de tiempo en entrar. Ella lo logró porque estaba muy naciente la industria y todavía era esta cosa hermosa, y que ahora parece hasta utópica, de las películas como una producción comunitaria. Fue una heroína, una pionera y una soñadora. Imaginó que otros mundos eran posibles y después los creó. Lo logró.

Mimí Derba: Trayectoria: debuta en la zarzuela con obras como El congreso feminista y Molinos de viento; funda junto con Enrique Rosas Azteca Films, en la que produjo cinco cintas, entre éstas En defensa propia y En la sombra.

Todo este papel preponderante que tuvo en el nacimiento de la industria mexicana de cine pasó al olvido por culpa del chisme en torno a ella, de que era mujer. Fue muy triste.

¿En qué otros aspectos Mimí Derba fue disruptiva? Fue en todo. Ella empezó en el teatro; a los 22 años más o menos se retiró de las zarzuelas, de los escenarios; ya estaba muy desencantada del ambiente teatral. Ya para ese momento fue disruptiva, hizo lo que quiso en un momento y en un lugar en el que las mujeres casi nunca hacemos lo que queremos hacer. Tuvo la fortuna y el infortunio, al mismo tiempo, de que sus dos hermanos murieron en la guerra. Entonces ella, como era la que ganaba dinero, pasó a convertirse en una especie de dueña del hogar; podía hacer un montón de cosas porque se le permitía la independencia económica.

Hizo todo de una manera que a mí me parece milagrosa, como que en este momento de la vida no me puedo imaginar a una mujer que haya pasado por el teatro, que haya sido cantante, que haya sido tan guapa, y que después haya fundado una compañía donde ella solita haya podido escribir los argumentos, los guiones; hasta hacía la edición. No conozco a ninguna mujer así y ella lo hizo en 1917, me parece verdaderamente sobresaliente.

Incluso hasta promovió un plan para impulsar el cine mexicano. ¿Cómo llegaste a este momento de su vida? En la Cineteca Nacional tienen el archivo documental, que es una joya. No sólo hizo un plan para que el gobierno apoyara el cine, sino que antes estuvo en la huelga de teatreros. Al investigar, se abrían un montón de caminos. No pude meterlo con más calma, porque quería acotarla a estos años de su vida en la creación de Azteca Films. Me interesaba más contar este pedacito, que me parece como una de sus mayores hazañas.

Incorporas en algunos momentos de la novela un formato que emula al guion cinematográfico. ¿Cómo fue usar este recurso y qué le aporta a la narración? Las novelas más interesantes, por lo menos las que más me gustan leer a mí, tienen que ser una mezcla. No se pueden quedar quietas; la literatura, como todo lo humano, tiene que tender a movilizarse, porque si no, se anquilosa y se vuelve una cosa muy peligrosa. Soy guionista, también, además de narradora, entonces amo el guion y a los guionistas. Siempre me da mucho coraje que cada vez que, se menciona el cine, los guionistas somos los últimos de la fila. Quería darle un papel preponderante al guion, porque nunca lo tiene. Necesitaba una película de aventuras, donde Mimí Derba fuera la heroína. Uní las dos cosas y me pareció el billete ganador.

Diva...

Autora: Ana Romero

Género: Novela histórica

Editorial: Grijalbo

Año: 2026