¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá?

Canadá se prepara para recibir la Copa Mundial 2026 con una ceremonia de lujo que celebrará su identidad cultural y musical por todo lo alto. La FIFA ya confirmó que Toronto será sede de uno de los tres espectáculos inaugurales, junto a México y Estados Unidos.

La inauguración contará con artistas talentosos que representan la diversidad del país al presentar a los mayores exponentes del pop, rock, jazz y música folclórica en un evento inolvidable para los aficionados, pues se convertirá en un mosaico de ritmos. Conoce a los artistas que se presentarán en la apertura del torneo de futbol más esperado del año.

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026 en Canadá?

La inauguración del Mundial 2026 en Canadá tendrá lugar el viernes 12 de junio de 2026 en el Toronto Stadium (Toronto, Canadá).

Antes del partido Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, el primer encuentro de la selección canadiense en el torneo, habrá una presentación musical que celebrará la diversidad cultural del país y podrá a vibrar al público.

Este evento será la segunda ceremonia inaugural del Mundial, después de la que se realizará en México el 11 de junio en el Estadio Azteca, y antes de la tercera en Los Ángeles, Estados Unidos. La FIFA destacó que cada país anfitrión tendrá su propia ceremonia para mostrar su cultura y unidad en el marco del torneo más grande de la historia, donde 48 selecciones participan en busca de la preciada Copa del Mundo.

The #FIFAWorldCup finds its way to the most unexpected corners of Vancouver 🌲⚽ pic.twitter.com/bthRG4vzrM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 18, 2026

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá?

La alineación confirmada por la FIFA para la inauguración del Mundial 2026 en Canadá incluye a grandes nombres de la música del país y algunos invitados internacionales muy esperados. Ellos son:

Alanis Morissette, cantautora icónica del rock alternativo.

Michael Bublé , el artista reconocido mundialmente por su estilo jazz y pop.

Alessia Cara , la cantante pop ganadora del Grammy.

William Prince , el cantautor indígena que representa la música folk canadiense.

Sanjoy , DJ invitado que aportará un toque internacional a la celebración.

Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi y Vegedream también formarán parte del espectáculo.

A historic Canadian Opening Ceremony 🇨🇦



Where cultures connect, Canada shines as football and music unite the world for the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

La ceremonia de apertura en Toronto, Canadá, incluirá un mosaico visual inspirado en el trofeo de la Copa Mundial, que fue diseñado para reflejar la identidad canadiense y su papel dentro de la celebración global más importante del futbol.