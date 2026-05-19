Mundial en Nuevo León: Imagine Dragons, Chayanne y Enrique Iglesias encabezan el Fan Fest

El Gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez presentaron a los artistas que serán parte del mejor Fan Fest del Mundial y de la mejor sede que será Nuevo León. Los neoloneses y los turistas podrán disfrutar de diferentes artistas como La Leyenda, De Parranda, Caballo Dorado, Genitallica y otros más del 11 de junio al 19 de julio. Durante el Fan Fest se podrán disfrutar los partidos del Mundial en pantallas gigantes que serán instaladas en el Parque Fundidora.

Monterrey, Nuevo León.- En una noche con ambiente futbolero y a un mes de que arranque el Mundial, Nuevo León está listo para mostrarle al mundo cómo se celebra a lo grande y es por ello que el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú dieron a conocer el line up del Fan Fest que se vivirá en el Parque Fundidora y será encabezado por Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme, Enrique Iglesias y muchos artistas más.

Samuel García y Mariana Rodríguez encabezaron la presentación del cartel musical para el Fan Fest en Nuevo León. ı Foto: Gobierno NL

Listos para mostrar al mundo de qué está hecho Nuevo León, el Mandatario estatal y Rodríguez Cantú, junto al Presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora, Bernardo Bichara, presentaron cada uno de los partidos que se vivirán durante la justa mundialista y los artistas que pondrán el ambiente y la fiesta en la mejor sede mundialista y la más norteña: Nuevo León.

El Gobernador aseguró que se mostrará al mundo que nadie festeja como Nuevo León.

🚨⚽ Nuevo León quiere ser la mejor sede mundialista y para ello, 🇲🇽🔥 Samuel García (@samuel_garcias) y Mariana Rodríguez (@marianardzcant) presentaron el line up del Fan Festival en Parque Fundidora y está de locos 😱#Mundial2026 #NuevoLeon #Monterrey #ImagineDragons… pic.twitter.com/1qrZiX6b1q — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 19, 2026

“Ahora sí ya huele a Mundial en Nuevo León. La verdad, no hay mejor lugar para hacer esto que en nuestro Parque Fundidora. Y escuchen esto, porque se va a poner buenísimo: todos los días del Mundial vamos a transmitir aquí los partidos en pantallas gigantes. Y acabándose el partido, qué mejor que seguir la fiesta con música en vivo.

“Porque este Mundial no nada más va a pasar en la cancha. Va a pasar aquí, en las calles, en los parques y en el ambiente que sólo nosotros traemos”, señaló García Sepúlveda.

Artistas de talla internacional y talentos locales formarán parte del elenco que musicalizará la sede mundialista. ı Foto: Gobierno NL

Por su parte Mariana Rodríguez invitó a todos a vivir esta gran fiesta de 21 días junto a su familia y amigos, que además contará con grandes artistas que disfrutan todas las edades, desde chicos y grandes.

“Este parque ya ha visto de todo: festivales, conciertos, carreras, y ahora le toca recibir al Mundial más Norteño. Así que tanto en el estadio como en el FIFA Fan Festival, se va a vivir el ambiente mundialista. Vamos a tener 21 días con increíbles artistas y conciertos. Para que lo disfuten, tanto los que vienen de fuera, como para los que son del estado. El mejor FIFA Fan Festival se vivirá aquí, en Nuevo León, México. ¡Este es el Mundial más Norteño!“, señaló Rodríguez Cantú.

Samuel García y Mariana Rodríguez encabezaron la presentación del cartel musical para el Fan Fest en Nuevo León. ı Foto: Gobierno NL

La mejor sede del Mundial y el mejor Fan Fest arrancará el 11 de junio con el partido estelar de México y Sudáfrica y contará con la presentación de La Leyenda.

Posteriormente el 12 de junio se disfrutarán los partidos de Canadá vs Bosnia y Estados Unidos vs Paraguay y terminando la presentación ¡De Parranda!.

El 13 de junio se verán jugar algunas de las selecciones que podrán venir al cuarto partido en Nuevo León y ese día los regios y los turistas podrán disfrutar en Parque Fundidora del concierto de Chayanne.

Para el 14 de junio, el primer partido en Nuevo León se tendrá el partido de Suecia contra Túnez y se podrá seguir la fiesta en Parque Fundidora al ritmo de Caballo Dorado.

Autoridades estatales y directivos del Parque Fundidora anunciaron las actividades culturales y deportivas del torneo. ı Foto: Gobierno NL

El 15 de junio se tendrá la transmisión de juegos como España vs Cabo Verde y Bélgica vs Egipto. Mientras que el 16 de junio se transmitirá el juego de Argentina vs Argelia.

El 18 de junio podrán disfrutar el partido de México vs Corea del Sur y terminando podrán ponerse a rockear al ritmo de ¡Genitallica!.

El 19 de junio se tendrá la presencia del grupo Costumbre; el 20 de junio tras disfrutar del juego de Túnez y Japón, la ciudadanía se podrá poner a bailar al ritmo de ¡El Gran Silencio!.

El 21 de junio, Nuevo León vivirá una gran fiesta con uno de sus artistas estelares: Imagine Dragons, mientras que el 22 de junio se contará con la presentación de Toy Selectah.

Autoridades estatales y directivos del Parque Fundidora anunciaron las actividades culturales y deportivas del torneo. ı Foto: Gobierno NL

El 24 de junio tras el tercer partido en Nuevo León: Corea del Sur vs Sudáfrica; los neoloneses y los turistas podrán preparar sus botas y sombrero para bailar al ritmo de Grupo Firme.

Asimismo, el 27 de junio se tendrá la presentación de Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr.; el 28 de junio podrán disfrutar de otro de los artistas estelares como lo es Enrique Iglesias.

Del 29 de junio al 19 de julio podrán disfrutar de más artistas que estarán siendo publicados a través de los canales oficiales del Gobierno de Nuevo León.

am