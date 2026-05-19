Gestiona Samuel García expansiones en NL de gigantes suecos

Estocolmo, Suecia — Dentro de su gira de trabajo por Suecia, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda se reunió con directivos de Grupo Traton, Ericcson y Volvo, para buscar incrementar sus inversiones en Nuevo León.

Samuel Alejandro García Sepúlveda sostuvo un encuentro con el presidente y CEO de Traton Group, Christian Levin, grupo dueño de Scania e International, dos de los mayores fabricantes mundiales de camiones y vehículos comerciales.

“Ellos tienen ya una inversión muy grande en Escobedo de 800 millones de dólares, van a hacer una expansión y quedamos de vernos muy pronto en Nuevo León para proyectos de Scania y de International Trucks”, explicó Samuel Alejandro García Sepúlveda.

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En un video publicado en sus redes sociales, la sede de la empresa en la entidad señaló que Nuevo León está marcando el rumbo del crecimiento industrial y logístico en el país, al ser un Gobierno enfocado en la innovación y el desarrollo sostenible.

LA PLANTA DE VOLVO MÁS GRANDE DEL MUNDO ESTÁ EN NUEVO LEÓN Y YA ESTÁ TERMINADA.



En reunión con los directivos de @VolvoTrucks en Suecia nos confirmaron que en tan solo 7 meses terminaron la construcción de su planta en Ciénega de Flores. Para que dimensionen el tamaño de este… pic.twitter.com/4Cq4GrIsuB — Samuel García (@samuel_garcias) May 19, 2026

“Nos entusiasma seguir creciendo nuestra presencia en el Estado ahora con una nueva sucursal que vamos a abrir en noviembre de este año con más de 30 mil metros cuadrados y 50 empleos directos”, anunció Alejandro Mondragón, directivo de Scania México.

Además, anunció el fortalecimiento del programa Conductoras Scania, un proyecto de capacitación y vinculación laboral de mujeres operadoras en la región.

El corporativo empresarial, agrupa marcas importantes de transporte pesado como Scania, MAN Truck & Bus, International Motors y Volkswagen Truck & Bus.

Su planta de ensamble en Escobedo, considerada la planta más grande de Navistar en el mundo, ha producido, desde su apertura en 1998, más de 850 mil vehículos comerciales y

cuenta con una capacidad productiva de 67 mil unidades anuales, principalmente destinadas a exportación hacia Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, es relevante para la agenda de movilidad sustentable, ya que alberga la producción del International®️ eMV™️ Series, identificado por la empresa como el único camión 100 por ciento eléctrico de baterías en México.

La planta genera cerca de 6 mil 200 empleos directos y 3 mil indirectos, y cuenta con certificaciones como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Por otra parte, García Sepúlveda se reunió con directivos de la empresa Volvo que anuncia el inicio de operaciones de su fábrica, la más grande de el mundo también en Nuevo León, con más de 200 mil metros cuadrados construida en apenas siete meses y quienes ya están en el proceso de contratación de personal.

“Muy contentos de que tanto Scania como Volvo, dos monstruosde la industria de loscamiones, ambos tienen sus fábricas más grandes del mundo hoy en Nuevo León”.

La relación entre la empresa sueca y el Estado comenzó a consolidarse en 2024, cuando Volvo anunció oficialmente la selección de Ciénega de Flores como sede para su nueva planta de manufactura de camiones pesados para América del Norte.

La inversión inicial fue estimada en 700 millones de dólares, convirtiéndose en una de las apuestas industriales más importantes del año para la entidad.

En octubre de 2024 inició formalmente la construcción de la planta, concebida para ensamblar vehículos pesados de las marcas Volvo Trucks y Mack Trucks. En abril de2025, durante una reunión entre directivos del corporativo en Suecia y autoridades de Nuevo León, se confirmó la ampliación del proyecto a 1 mil millones de dólares,convirtiéndose en la mayor inversión industrial de Volvo Group a nivel global para producción de tractocamiones.

Se proyecta que dicha planta podría iniciar operaciones en el verano de 2026, de acuerdo con lo adelantado en el anuncio de inversión, y genere alrededor de 2 mil a 2 mil 500 empleos directos, además de miles de empleos indirectos mediante la atracción de proveedores internacionales.

El Gobernador señaló que en Ericsson, gigante global de la conectividad que impulsa las redes 5G del mundo, se encuentran muy interesados por llegar a Nuevo León, derivado del crecimiento industrial y tecnológico del Estado, ante el boom de inversiones en el sector automotriz, logístico, electrónico y de energía.

La compañía ha participado activamente en conversaciones y proyectos relacionados con infraestructura digital y redes privadas industriales para grandes inversiones en la entidad.

A nivel internacional, Ericsson es considerada una de las empresas pioneras en el desarrollo de tecnologías de conectividad avanzada y digitalización industrial. La compañía colabora con gobiernos, universidades y empresas para impulsar ecosistemas de innovación, manufactura inteligente, ciudades conectadas y soluciones de industria 4.0.

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FGR