Desazolva Ecatepec 902 km de tubería y retira más de un millón de cubetas de lodo y basura

El gobierno de Ecatepec retiró más de un millón de cubetas de lodo, basura y sedimentos de 902 kilómetros de tubería desazolvada, trabajos que previenen inundaciones graves durante la actual temporada de lluvias, que inició el pasado 15 de mayo.

En la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que el gobierno de Ecatepec invertirá este año 533 millones de pesos en infraestructura hidráulica, cifra histórica que tiene como objetivo prevenir inundaciones, a lo que se suma el operativo Tormenta, en el que participan mil 300 trabajadores de diversas áreas, equipados con 130 unidades.

Azucena Cisneros dijo que el gobierno municipal trabaja en dos frentes, uno es atender las emergencias de inmediato y el otro transformar la infraestructura hidráulica, abandonada y sin mantenimiento durante años.

“Hemos desazolvado 902 kilómetros de tubería, una extensión que equivale a casi seis veces el tamaño lineal del municipio de Ecatepec. Hemos retirado más de un millón de cubetas de lodo. Atendido 41 socavones y rehabilitado 63 calles”, detalló Azucena Cisneros .

Azucena Cisneros aseguró que en 2024 la anterior administración municipal invirtió solamente 14 millones de pesos en materia hidráulica, en tanto que el año pasado su gobierno destinó 118 millones de pesos para el mismo rubro y este año serán 533 millones de pesos (cuatro veces más que en 2025), cifra histórica que se logró con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Azucena Cisneros reconoció que con estas acciones responden a una de las principales demandas de la población de Ecatepec, que es prevenir y atender las inundaciones, así como recuperar infraestructura que durante años estuvo abandonada.

“Hoy tenemos cárcamos operando, equipos vactor, retroexcavadoras y cuadrillas atendiendo encharcamientos, destapando coladeras, apoyando a familias y rehabilitando vialidades”, mencionó Azucena Cisneros .

Azucena Cisneros refirió: “Sabemos que no basta con reaccionar cada vez que llueve. Si queremos que Ecatepec cambie de verdad, tenemos que resolver el problema desde el fondo. Por eso arrancamos una inversión histórica en infraestructura hidráulica”.

Azucena Cisneros reiteró: “En estos primeros meses de gobierno hemos desazolvado 902 kilómetros de tubería. También hemos retirado más de dos mil 300 metros cúbicos de lodo, basura y sedimentos. Son alrededor de un millón de cubetas de lodo que no están tapando coladeras ni drenajes. Y detrás de eso hay trabajo diario, hay cuadrillas en la calle, hay vecinos ayudando y hay un gobierno que decidió entrarle al problema”.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua Sapase, explicó que Cisneros Coss decidió invertir en drenaje, a pesar de que “son obras que no se ven pero que se sienten”.

Recordó que el año pasado los gobiernos federal, estatal y municipal, junto con Sapase, invirtieron más de 100 millones de pesos en cárcamos y drenaje. Mientras que este año, la administración municipal destinó más de 500 millones de pesos en esta materia, donde se destaca la adquisición de equipo, como siete vactor.

“Creo que ningún municipio del Estado ha comprado siete equipos con la mejor tecnología durante muchos años (…). Esas son las cosas que hoy nos están ayudando a ir mitigando la problemática que vamos a enfrentar” durante la temporadas de lluvias, expresó.

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FGR