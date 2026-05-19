Huixquilucan impulsa la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

El Gobierno de Huixquilucan se adhirió al Convenio de Coordinación Interinstitucional en Materia de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos , para establecer esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la seguridad e implementar medidas de prevención y protección enfocadas en salvaguardar la vida e integridad, para quienes ejercen el periodismo y defienden las garantías individuales.

Durante la entrega de este convenio, por de la Consejería Jurídica del Estado de México y el Mecanismo de Protección Integral, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que Huixquilucan se ha consolidado como un aliado estratégico para garantizar la libertad de expresión y los derechos humanos, y aunque, en los últimos 11 años, el territorio mantiene un registro de cero agresiones o casos de violencia contra estos gremios, ha decidido fortalecer los esfuerzos para generar condiciones de seguridad hacia estos sectores y mantener un ambiente tranquilo y en paz.

“Sabemos que la suma de esfuerzos siempre da resultados, como ha ocurrido en materia de seguridad y es por eso que decidimos adherirnos a este convenio, pues estamos convencidos de que juntos lograremos avanzar en la protección de las y los periodistas y defensores de derechos humanos mexiquenses”, compartió la alcaldesa Romina Contreras.

Acompañada del vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, y en presencia de periodistas y representantes de medios de comunicación del Estado de México, la presidenta municipal explicó que, ante el riesgo que implica ser periodista o defensor de los derechos humanos en México, el convenio establece acciones de cooperación, coordinación, gestión y asesoría técnica para implementar y operar medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de estos sectores, a través de actividades conjuntas que fortalezcan la cultura de la defensa y protección de estos gremios.

Romina Contreras añadió que, a través de este instrumento jurídico, el Gobierno de Huixquilucan asumirá la responsabilidad de implementar y dar seguimiento a las medidas de protección, además de generar los canales de comunicación para el seguimiento de casos incorporados al Mecanismo, dar atención directa e inmediata a las situaciones de emergencia en las que se vean involucrados y promover prácticas de prevención y seguridad a favor de estos sectores, así como dar cumplimiento a las recomendaciones generales emitidas por los organismos autónomos de Derechos Humanos, relacionados con temas de libertad de expresión, periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros.

“Estamos convencidos de que avanzaremos en este esfuerzo, pues ustedes son parte indispensable de la sociedad y su labor debe ser reconocida para que puedan llevarla a cabo de manera libre y segura”, apuntó Romina Contreras.

En tanto, el senador Enrique Vargas del Villar reiteró la convicción de avanzar en este rubro, reconociendo la labor periodística como un pilar indispensable para la sociedad y refrendó su compromiso de ser un aliado permanente de los periodistas y de los defensores de las garantías individuales.

Asimismo, destacó que este esfuerzo conjunto es un ejemplo del por qué Huixquilucan se mantiene como el municipio mejor calificado del Estado de México y como un referente a nivel nacional.

“Aquí es en donde la sociedad reconoce el trabajo en conjunto. Hoy los diferentes niveles de gobierno están en el municipio y así es como se debe de trabajar en los municipios, por el bien de los ciudadanos, por el bien del día a día de nuestro Estado de México y de nuestro municipio”, expresó.

En este marco, el coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, Israel Hernández Sosa, mencionó que, hasta el momento, se han realizado mil 900 medidas de protección en alrededor de 60 municipios de la entidad mexiquense, lo que demuestra un trabajo en equipo, coordinado entre los gobiernos municipales

“No es solamente tarea en este caso del Mecanismo, sino que caminamos juntos y, en este momento, a mí me da mucho gusto saber que camino con el Ayuntamiento de Huixquilucan, caminamos con el Poder Legislativo, a través del senador Enrique Vargas, y que caminamos con todos ustedes que están aquí presentes”, dijo.

Durante el desarrollo de este evento, el director general de Mensaje e Imagen Institucional de Huixquilucan, Isaac Ramírez Alamilla, expresó que la entrega de este convenio tiene el propósito de seguir avanzando para proteger a quienes se dedican al periodismo, pero también a quienes dan su vida por la defensa de los derechos humanos, toda vez que se han vuelto las actividades más peligrosas del país.

Detalló que, de acuerdo con el Artículo 19, México se mantiene como el más letal para ejercer el periodismo en América Latina y el segundo en el mundo, con al menos siete asesinatos documentados y 451 agresiones contra la prensa en el último año; es decir, que cada 20 horas, un periodista o un medio de comunicación fue víctima de agresión en el territorio.

Mientras que, para los defensores de Derechos Humanos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, documentó 314 agresiones y 10 lamentables asesinatos a este sector durante 2025, siendo, en ambos casos, las autoridades de los tres niveles de gobierno, los principales agresores de estos grupos.

“Desde Huixquilucan expresamos nuestra solidaridad con las y los periodistas y defensores que enfrentan alguna situación de riesgo o se encuentran amenazados y, al mismo tiempo, refrendamos nuestro compromiso de seguir profesionalizando la Dirección de Mensaje e Imagen Institucional y trabajar 24/7 para brindarles más y mejores oportunidades y garantizar la libertad de prensa y el desarrollo de su labor”, finalizó.

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JVR