Mazatlán recibe a más de 3 mil 700 turistas con el crucero ‘Navigator of the Seas’.

Mazatlán recibió este martes a más de 3 mil 700 visitantes internacionales que arribaron a bordo del crucero "Navigator of the Seas“.

Durante su estancia en el puerto, los turistas aprovechan para recorrer los sitios más emblemáticos de la ciudad, conocer su historia, cultura, tradiciones, disfrutar de su clima cálido y su variada gastronomía, así como de sus comunidades rurales cercanas.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que en lo que va de 2026 han arribado a Mazatlán 67 embarcaciones turísticas con más de 241 mil visitantes, que han dejado una derrama económica superior a los 385 millones de pesos.

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El "Navigator of the Seas" llegó procedente de Los Cabos con 3,758 pasajeros y 1,255 tripulantes.

La próxima semana se tiene programada la llegada de dos embarcaciones turísticas, los días 25 y 27 de mayo, para cerrar el mes con un total de seis arribos.

⚓🌊 Hoy, #Mazatlán volvió a recibir al mundo con la llegada del crucero “Navigator of the Seas” 🚢✨



Más de 3 mil visitantes internacionales recorren los rincones más emblemáticos del puerto sinaloense: desde la energía del #Malecón y la arquitectura del Centro Histórico, hasta… pic.twitter.com/aVCVeq0ivS — SECTUR México (@SECTUR_mx) May 19, 2026

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JVR