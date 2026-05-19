Cae en Tijuana José Paulino ‘N’, buscado por homicidio; le aseguran armas y droga

En Tijuana, autoridades federales y estatales detuvieron a José Paulino “N”, presunto integrante de un grupo criminal con una orden de aprehensión por homicidio calificado, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

La captura ocurrió tras una denuncia anónima sobre la presencia de un individuo con “actitud sospechosa” en la calle Leandro Valle de la colonia Chihuahua.

Al lugar arribaron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes interceptaron a José Paulino “N” y, tras realizar una “inspección precautoria”, le aseguraron:

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Cuatro armas largas y un arma corta

88 cartuchos útiles y tres cargadores

Dos chalecos tácticos

Alrededor de 100 gramos de aparente metanfetamina

Aseguran a José Paulino “N” armas largas, droga, equipo táctico... ı Foto: X, @GabSeguridadMX

Detenido, con orden de aprehensión por homicidio desde 2020

Además, el individuo llevaba consigo una insignia apócrifa de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

José Paulino “N”, de 29 años, es originario de Jalisco y, de acuerdo con autoridades estatales, es presunto integrante de una célula delictiva de un grupo criminal con presencia en Baja California, presuntamente responsable de atacar a integrantes de organizaciones rivales.

Asimismo, tras un cruce de información, las autoridades confirmaron que el individuo cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, con fecha del 17 de noviembre del 2020, por la que también fue aprehendido.

El detenido, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En acciones coordinadas en Baja California, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, junto con autoridades estatales y municipales, detuvieron en Tijuana a un hombre vinculado a un grupo delictivo que contaba con una orden de aprehensión vigente… pic.twitter.com/J0RPcVD8Zw — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 19, 2026

El Gabinete de Seguridad enmarco esta captura en el marco del reforzamiento de acciones de seguridad en Baja California, acciones en las que participan elementos de Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales.

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cehr