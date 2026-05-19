Inversión millonaria de ADO en Oaxaca, una muestra de confianza y estabilidad: Salomón Jara

Oaxaca de Juárez — El Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz asistió a la presentación de las nuevas unidades del Grupo ADO (Autobuses de Oriente), las cuales tuvieron una inversión superior a los mil 500 millones de pesos.

Acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, el titular de la Gubernatura destacó que esta inversión representa una muestra de la confianza por invertir en el estado, y del potencial económico, turístico y social que posee.

“En el Gobierno del Estado creemos en el desarrollo empresarial, en la innovación y en la inversión productiva; por ello, seguiremos construyendo condiciones para mantenernos como un destino atractivo para la inversión, el turismo y el desarrollo de infraestructura y servicios que eleven la calidad de vida de la población”, sostuvo.

El gerente general Regional Oaxaca Mobility ADO, Eduardo Zárate Díaz detalló que son 364 unidades nuevas de autobuses ADO Platino, ADO GL y ADO. Cada año, esta empresa transporta en el corredor Oaxaca-Ciudad de México a un millón 165 mil personas pasajeras, que recorren más de 20 mil 500 millones de kilómetros. Con la marca ADO Platino se ampliarán 10 corridas diarias a la capital del país.

El secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Raúl Ruiz Robles expuso que esta empresa genera mil 200 empleos directos y 500 indirectos, con una inversión anual de 2 mil 500 millones de pesos y, en la actual administración estatal, 4 mil 200 millones de pesos.

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FGR