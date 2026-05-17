Azucena Cisneros inaugura pozo de agua Ejidos de Tulpetlac 2; beneficiará a 46 mil habitantes de Ecatepec

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss puso en marcha el pozo de agua Ejidos de Tulpetlac 2, el cual fue reperforado, rehabilitado y equipado con tecnología de última generación, por lo que será monitoreado por el C4 y abastecerá del líquido a 46 mil habitantes de ocho colonias de Ecatepec.

La alcaldesa precisó que la inversión para la rehabilitación y reperforación del pozo, ubicado en la vía Adolfo López Mateos, colonia Santa María Tulpetlac, fue con recursos del Ayuntamiento y del organismo del agua de Ecatepec Sapase.

Informó que el pozo se podrá echar a andar vía remota desde un teléfono celular o una tablet, y será monitoreado desde el Centro del Mando con tecnología de última generación.

“Este pozo es uno de los que más agua dan, ya son muchas regiones que tienen agua por la red. Hoy ya tenemos el 98 por ciento con agua, pero teníamos 17 años sin agua, los seis años pasados fueron una tragedia” Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec



Alcaldesa Azucena Cisneros durante la inauguración del pozo Ejidos de Tulpetlac 2. ı Foto: Cortesía

Detalló que anteriormente el pozo producía 26 litros de agua por segundo; sin embargo, con los trabajos que se llevaron a cabo, aumentó la producción 92 por ciento y actualmente produce 50 litros por segundo.

Cabe resaltar que este es el primer pozo de 11 que serán automatizados, los cuales se monitorean vía remota y con telemetría.

El director de Sapase, Francisco Reyes Vázquez, mencionó que los trabajos realizados fueron: reperforación, equipamiento, rehabilitación de cuarto de controles, caseta de cloración, instalación general, clausura de garza, limpieza general e instrumentación de telemetría.

Alcaldesa Azucena Cisneros conversa con habitantes de Ecatepec. ı Foto: Cortesía

Cisneros Coss afirmó que la reperforación del pozo beneficiará a más de 46 mil vecinos de las colonias Río de Luz, Sagitario X, VII y VIII, La Florida y Aldeas de Aragón, entre otras.

La munícipe reconoció que falta mucho por realizar, pero se está trabajando para avanzar en la transformación y resolver los problemas de los vecinos de Ecatepec.

cehr