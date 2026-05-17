Diócesis de Chilpancingo-Chilapa pone en duda versión de desplazados: ‘las víctimas no siempre son víctimas’

La Diócesis Chilpancingo-Chilapa llamó a los medios de comunicación a manejar con objetividad la información relacionada con la confrontación registrada en comunidades de la Montaña Baja, al advertir que “las víctimas no siempre son víctimas”.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el canciller de la Diócesis, el padre Jorge Amando Vázquez Rodríguez, acompañado por el obispo José de Jesús González Hernández y el sacerdote Sem Cepeda, sostuvo que en algunos casos se presenta públicamente a grupos victimarios como si fueran afectados .

“A veces los medios de comunicación presentan a las víctimas, cuando en realidad son victimarios; por eso debieran ser más objetivos”, expresó.

El sacerdote incluso insinuó que algunos actos de destrucción podrían haber sido provocados por los propios grupos involucrados, con el objetivo de generar simpatía pública.

“No podemos dudar que quien quema casas, quien pone la destrucción, incluso son los mismos grupos, como para que se vea que hay diferentes agentes que le están haciendo mal al pueblo”, señaló.

Asimismo, sostuvo que gran parte de las personas desplazadas en las comunidades afectadas ya no pertenecen a la Iglesia católica, sino a otras denominaciones cristianas, cuyos integrantes —dijo— buscan mantenerse alejados de los conflictos armados.

“Ellos quizá, en esa idea de vivir su cristianismo, quieren hacerse a un lado de todo tipo de conflictos”, comentó.

Por su parte, el obispo José de Jesús González Hernández informó que la Diócesis ha realizado varios viajes a las comunidades afectadas por la violencia registrada entre el 6 y el 11 de mayo, llevando ayuda humanitaria mediante brigadas coordinadas con párrocos de la región.

Indicó que los apoyos son trasladados en camionetas hasta Atzacoaloya y posteriormente distribuidos hacia las localidades afectadas.

El obispo también hizo un llamado para que instituciones y autoridades impulsen acciones de diálogo y construcción de paz en la región de la Montaña Baja.

cehr