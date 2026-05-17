Tamaulipas consolida finanzas sanas, reduce deuda y se posiciona como nodo logístico clave: Américo Villarreal

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la Tamaulipas avanza con una estrategia integral basada en finanzas públicas sanas, reducción de deuda y proyectos estratégicos que fortalecen la competitividad logística, movilidad y el desarrollo para los sectores productivos en la entidad.

Durante su participación en el programa “Diálogos con Américo”, el mandatario estatal delineó una visión de gobierno sustentada en disciplina financiera, planeación técnica y aprovechamiento de las ventajas geográficas del estado como nodo logístico para el comercio del país.

En materia financiera, Villarreal Anaya subrayó que Tamaulipas ha logrado revertir una tendencia histórica al reducir su deuda pública, al tiempo que incrementa la inversión en obra e infraestructura. Explicó que este resultado es producto de una administración ordenada y supervisada, basada en criterios técnicos y en el uso eficiente de los recursos públicos.

Subrayó que actualmente la deuda pública ya no crece y que, por el contrario, ha comenzado a disminuir, lo que ha permitido liberar recursos para destinarlos a proyectos productivos y de bienestar. Reconoció la confianza de los contribuyentes pues, gracias a sus aportaciones, se han potenciado los beneficios sociales y desarrollo de obras.

“El manejo financiero correcto, un menor pago de este servicio de deuda y que se empleen otro tipo de proyectos productivos en nuestra entidad, entonces eso ha hecho que en dos años consecutivos la Auditoría Superior de la Federación no nos ha marcado desviaciones. Entonces quiere decir que estamos trabajando con una administración eficiente” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, durante el programa "Diálogos con Américo". ı Foto: Cortesía

Calificación AA y AAA

Detalló que la deuda estatal, que se encontraba en alrededor de 16 mil millones de pesos al inicio de su administración, ha registrado una reducción significativa en más de mil 200 millones de pesos. Este manejo responsable, dijo, ha permitido mejorar condiciones de financiamiento y fortalecer la confianza de bancos y calificadoras internacionales.

“Esto es también una labor de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y de la coordinación con el gobernador del estado y estamos también muy complacidos porque esto ha hecho que las calificadoras internacionales pues a Tamaulipas la ponderan siempre en una condición de AA o AAA Estable”, señaló.

Este equilibrio entre inversión y responsabilidad fiscal, explicó el gobernador Américo Villarreal, ha hecho posible ejecutar más de 21 mil millones de pesos en obra pública en la primera mitad de su administración, con la expectativa de alcanzar cerca de 39 mil millones al cierre del sexenio.

“Y que estos sean de proyectos sustentables y de desarrollo económico para nuestra entidad y aparte ese buen manejo financiero hace que las instituciones bancarias también nos den buenos intereses, en su momento dado nos han permitido refinanciar la deuda y nos han permitido aportar algún volumen económico a este pago de deuda” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas



Enfatizó que esta condición es muy significativa para que las empresas vean que Tamaulipas es una entidad que se administra correctamente “y eso da confianza para que vengan más inversiones a nuestra entidad” como la que se anunció la semana pasada por parte de la cadena de tiendas Oxxo con más de 300 millones de pesos para abrir 60 nuevas sucursales.

El mandatario puso énfasis en las ventajas logísticas de Tamaulipas, que lo posicionan como un estado estratégico para el comercio nacional e internacional.

Subrayó que la entidad cuenta con una ubicación privilegiada, al concentrar el mayor flujo comercial entre México y Estados Unidos con una infraestructura única que incluye 19 cruces fronterizos, tres puertos de altura, cinco aeropuertos internacionales, carreteras, enlaces carreteros y ferrocarril.

Puerto seco

En este contexto, destacó el desarrollo del proyecto de puerto multimodal en Ciudad Victoria, conocido como “puerto seco”, que permitirá articular transporte ferroviario, carretero y aéreo en un solo punto logístico. “Estamos construyendo una plataforma que permitirá recibir mercancías por diferentes vías, transformarlas y redistribuirlas con mayor eficiencia hacia los mercados nacionales e internacionales”, explicó.

Este proyecto, añadió, no solo fortalecerá la competitividad del estado, sino que también generará nuevas oportunidades industriales y de inversión, al convertir a Tamaulipas en un centro de distribución clave para sectores estratégicos para el país como el automotriz, siderúrgico y de exportación.

Movilidad

En materia de movilidad, Villarreal Anaya destacó la modernización del transporte público mediante la incorporación de unidades híbridas y el desarrollo de sistemas de transporte masivo tipo BRT, con inversión tripartita de Banobras, gobierno estatal y empresarios del transporte en zonas urbanas estratégicas.

Transporte híbrido en Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

Señaló que estas acciones buscan reducir tiempos de traslado, mejorar la calidad del servicio y disminuir el impacto ambiental, al tiempo que responden al crecimiento urbano y a la demanda de una movilidad eficiente. “El objetivo es ofrecer un transporte público moderno, sustentable y accesible, que mejore la calidad de vida de la población y acompañe el desarrollo de nuestras ciudades”, indicó.

Destacó la inversión en infraestructura carretera, con proyectos que fortalecen la conectividad regional y nacional, facilitan el comercio y promueven el turismo interno, como las nuevas vías que conectan el centro del país con las costas tamaulipecas.

Carretera Victoria - Santa Engracia, en Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

Agua

En el ámbito agropecuario, el gobernador subrayó que el estado impulsa una estrategia de tecnificación del campo orientada a maximizar el uso eficiente del agua y mejorar la productividad. Explicó que cerca del 70 por ciento del recurso hídrico se destina a la actividad agrícola, por lo que la modernización de sistemas de riego es fundamental para garantizar la sostenibilidad.

“Estamos promoviendo la tecnificación de distritos de riego, el uso de sistemas de goteo y aspersión, así como la mejora en la conducción del agua para evitar pérdidas y asegurar su disponibilidad”, afirmó.

Distritos de riego en Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

Estas acciones, agregó, permiten liberar recursos hídricos para el consumo urbano y fortalecer la seguridad alimentaria, en un contexto de reducción de precipitaciones y mayor presión sobre los recursos naturales.

Destacó proyectos estratégicos como la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria que garantizará el abastecimiento de agua potable para durante al menos 25 años, con mayor eficiencia en su operación. Cabe recordar que la primera línea de esta obra se construyó por el gobierno del gobernador Américo Villarreal Guerra y que ha llevado agua por 30 años.

Acueducto Guadalupe Victoria en Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

Finalmente, el mandatario subrayó que el desarrollo de Tamaulipas se sustenta en una visión integral que combina estabilidad financiera, infraestructura estratégica, sostenibilidad ambiental y bienestar social.

Estamos en “una búsqueda de que nos vaya bien a todos como es el principio de este gran proyecto de nación, de esta coyuntura histórica que nos toca vivir en nuestra patria, del humanismo mexicano y que ese es el rumbo en el que nos hemos solidificado”, concluyó Villarreal Anaya.

cehr