Ricardo Gallardo rescata cancha del emblemático estadio ‘Plan de San Luis’

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, entregó a las y los jóvenes deportistas la remodelación, con pasto sintético, del campo de futbol del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo “Plan de San Luis”.

Entre muestras de entusiasmo de niñas, niños y jóvenes, y en el marco de la Copa del Mundo 2026, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que este proyecto brindará un espacio digno, moderno y adecuado para que se siga desarrollando sin límites el talento deportivo local, impulsando el recinto como semillero de más deportistas para que sigan representando con orgullo a San Luis Potosí, obteniendo primeros lugares en competencias nacionales e internacionales, como lo están haciendo ahora en la Olimpiada Nacional CONADE.

Acompañado también por jugadores veteranos que formaron parte de los diferentes equipos de futbol profesional que ha tenido San Luis Potosí, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona aseguró que, a 69 años de su inauguración, en este cambio que se vive y se siente, el emblemático estadio “Plan de San Luis” entra en una etapa de rescate, iniciando con su remodelación integral de la cancha profesional, cuyo material colocado reducirá costos de mantenimiento por su durabilidad y la adecuación del drenaje que permitirá mantenerla en óptimas condiciones aún con lluvias. De igual forma, se rehabilitaron las gradas para la seguridad y comodidad del público asistente.

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Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró su compromiso de fortalecer el deporte potosino en todos sus niveles, invirtiendo en más infraestructura deportiva para rehabilitar los espacios que por años estuvieron abandonados por la herencia maldita, como el estadio de béisbol “20 de Noviembre”, el cual ahora luce renovado y listo para un equipo profesional; así como la próxima rehabilitación total del Auditorio Miguel Barragán que dignificará dicho recinto para el basquetbol potosino.

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FGR