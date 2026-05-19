Liberan parcialmente la Carretera 57 en Querétaro, tras más de 24 horas | VIDEO

Después de más de 24 horas de bloqueo, se liberó parcialmente el paso por la Carretera 57, en el tramo que va de Querétaro a San Luis Potosí, el cual fue tomado por manifestantes quienes exigen solución al desabastecimiento de agua.
Medios locales reportaron que, alrededor de las 13:00 horas de este viernes, los manifestantes acordaron liberar parcialmente el paso sobre el bloqueo que mantenían a la altura aproximadamente del kilómetro 34 de la citada autopista.
Lo anterior después de que, según los reportes, la secretaria de Gobernación de Querétaro, encabezada por Michel Torres, dialogó con los inconformes y les pidió reabrir parcialmente la circulación a cambio de reanudar las conversaciones en los días siguientes.
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Pese a la liberación de carriles, usuarios en redes sociales continúan reportando tráfico y avance lento sobre la que es considerada una de las principales autopistas en la zona centro del país, que también conecta la Ciudad de México con Querétaro y San Luis Potosí.
La tarde del lunes, pobladores de La Versolilla instalaron un bloqueo en el citado punto con el objetivo de exigir a las autoridades soluciones ante el problema de abasto de agua que, acusan, han sufrido ellos y comunidades aledañas.
Hasta su retiro parcial, el bloqueo cumplió más de 24 horas. Incluso, reportes locales indicaron que vecinos, familiares y grupos de personas se acercaron a los manifestantes para ofrecer comida, agua y otros víveres.
Hasta el momento, no se conoce alguna comunicación oficial de autoridades federales o estatales sobre el estado del bloqueo, o los diálogos anunciados con los pobladores.
¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?
Si bien el riesgo de sufrir un accidente vial no puede eliminarse por completo, sí es posible disminuirlo mediante la adopción de las siguientes recomendaciones:
- Respeta las señales de tráfico: Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad
- Mantén la distancia: Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción
- No usar el teléfono móvil: Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario
- Conduce a la velocidad adecuada: Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima
- Usa el cinturón de seguridad: Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen
- No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas: Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido
- Mantén tu vehículo en buen estado: Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones
- Sé previsivo y anticipa situaciones: Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros
- Usa las luces adecuadamente: Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla
- Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas
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