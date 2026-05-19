Liberan parcialmente la Carretera 57 en Querétaro, tras más de 24 horas | VIDEO

Bloqueo sobre la Carretera 57, por manifestantes que exigen fin al desabasto.

Después de más de 24 horas de bloqueo, se liberó parcialmente el paso por la Carretera 57, en el tramo que va de Querétaro a San Luis Potosí, el cual fue tomado por manifestantes quienes exigen solución al desabastecimiento de agua.

Medios locales reportaron que, alrededor de las 13:00 horas de este viernes, los manifestantes acordaron liberar parcialmente el paso sobre el bloqueo que mantenían a la altura aproximadamente del kilómetro 34 de la citada autopista.

Tras mas de 24 hrs de #bloqueo se libera la circulación en #Querétaro

Circule con precaución pic.twitter.com/zxXmrxGnep — Central de Informacion (@AdyCentral01) May 19, 2026

Lo anterior después de que, según los reportes, la secretaria de Gobernación de Querétaro, encabezada por Michel Torres, dialogó con los inconformes y les pidió reabrir parcialmente la circulación a cambio de reanudar las conversaciones en los días siguientes.

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Pese a la liberación de carriles, usuarios en redes sociales continúan reportando tráfico y avance lento sobre la que es considerada una de las principales autopistas en la zona centro del país, que también conecta la Ciudad de México con Querétaro y San Luis Potosí.

🔴 #México | Otra vez la 57 tomada como rehén.

De nueva cuenta, gente ligada a Morena en #Querétaro tiene colapsada la carretera 57 a la altura de Jofrito.

Ya van más de 20 horas de bloqueo y la @GN_MEXICO_ nomás no ha podido liberar la vía.

Los manifestantes de La Versolilla… pic.twitter.com/sy9lXYdvgw — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) May 19, 2026

La tarde del lunes, pobladores de La Versolilla instalaron un bloqueo en el citado punto con el objetivo de exigir a las autoridades soluciones ante el problema de abasto de agua que, acusan, han sufrido ellos y comunidades aledañas.

Hasta su retiro parcial, el bloqueo cumplió más de 24 horas. Incluso, reportes locales indicaron que vecinos, familiares y grupos de personas se acercaron a los manifestantes para ofrecer comida, agua y otros víveres.

🚧 ¡Caos en la México-Querétaro! Cumple 24 horas bloqueo por falta de agua



Habitantes de Santa Rosa Jáuregui, en Querétaro, mantienen bloqueada desde hace 24 horas la carretera federal 57, en los límites con Guanajuato.



Los pobladores exigen solución inmediata a la falta de… pic.twitter.com/WJIjEvLLQM — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 19, 2026

Hasta el momento, no se conoce alguna comunicación oficial de autoridades federales o estatales sobre el estado del bloqueo, o los diálogos anunciados con los pobladores.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Si bien el riesgo de sufrir un accidente vial no puede eliminarse por completo, sí es posible disminuirlo mediante la adopción de las siguientes recomendaciones:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

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