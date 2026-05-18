Mauricio Kuri y Felifer Macías anuncian Zona Fest para el Mundial 2026

El gobernador Mauricio Kuri González, y el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunciaron la experiencia Zona Fest en el Estadio Corregidora. Se trata de un evento familiar y de convivencia social que permitirá disfrutar de la transmisión en vivo de partidos mundialistas durante todos los fines de semana del Mundial de Fútbol 2026 y en cada encuentro de la Selección Mexicana; así como de música, gastronomía, entretenimiento y otras actividades.

La Oficial Mayor, Linda Luz Luna Rangel, señaló que en la entidad se conoce bien lo que significa vivir un Mundial. Se vivió en 1986 y ese espíritu nunca se fue. Se quedó en el estadio, las calles queretanas, en las familias y en la emoción de ver a miles de personas reunidas por un balón. Afirmó que esa energía capaz de hacer vibrar ciudades enteras y convertir cada partido en un momento para compartir, celebrar y sentir orgullo por el equipo nacional, está de vuelta.

En este marco, celebró que el Municipio de Querétaro impulse la Zona Fest en el Estadio Corregidora: un espacio pensado para que las familias, así como los jóvenes, puedan reunirse a disfrutar del fútbol en un ambiente seguro, alegre y 100 por ciento familiar.

“Aquí no solamente se vivirán los partidos del Mundial. También habrá música, conciertos, gastronomía, activaciones y muchas experiencias, Así que les pedimos a todas y a todos que por favor nos puedan acompañar”, convocó.

Resaltó que el fútbol tiene algo muy especial: logra reunir generaciones completas alrededor de una misma emoción. Un gol se grita en familia, entre amigos e, incluso, hasta con desconocidos. Y eso vale mucho en estos tiempos donde son muy necesarios espacios para convivir, encontrarse y disfrutar juntos.

Detalló que estas actividades fortalecen la convivencia y dan vida a los espacios públicos. Así también se demuestra, una vez más que Querétaro es una tierra que sabe recibir, organizar grandes eventos y convivir en paz.

Luna Rangel invitó a las y los queretanos a disfrutar de esta fiesta mundialista, a asistir con sus familias y amigos y hacer de la Zona Fest un espacio de alegría, pero también de respeto y unión.

“Que vuelva esa emoción que hace décadas puso los ojos a todos sobre Querétaro. Y que siga quedando claro que aquí sabemos celebrar en grande, abrirle las puertas al mundo, y disfrutar del futbol con orgullo, pasión y en familia. ¡Qué viva la selección mexicana! ¡Qué viva el futbol!”, enfatizó.

El presidente municipal, Felifer Macías, brindó los detalles oficiales de la fiesta futbolera, la cual dará inicio el 11 de junio con la apertura de las puertas del Estadio a las 10:30 horas para ver la inauguración de la Copa del Mundo, continuar con el partido México vs Sudáfrica a las 11:00 horas, seguir con el partido Corea del Sur vs Chequia y cerrar la jornada con un concierto de la banda regional mexicana “Bronco”.

“Amigas y amigos, estamos muy felices de que el día de hoy queremos anunciar a las familias queretanas que la fiesta mundialista, la fiesta del fútbol, llega a Querétaro. El gobierno del estado y municipio de Querétaro han preparado que durante las seis semanas del mundial las niñas, los niños, los jóvenes, adultos, mayores puedan disfrutar de esta experiencia que se vive cada cuatro años (…) Nuestro mundialista estadio Corregidora está listo para recibir a las familias queretanas y será aquí la sede del México Zona Fest”, destacó.

El Alcalde de la capital informó que el 13 de junio, además de la transmisión de los partidos Qatar-Suiza, Brasil-Marruecos y Haití-Escocia, se presentará en el Estadio la cantante Natalia Jiménez; el 14 de junio, además de los partidos Alemania-Curaçao, Países Bajos-Japón, Costa de Marfil-Ecuador; y Suecia-Túnez, cerrará el día con Los Yaguaru y Los Askis.

Para el jueves 18 de junio, fecha en la que juega la selección de México contra Corea del Sur; Suiza-Bosnia y Canadá-Qatar, se tendrá en concierto a la banda El Tri; mientras que el sábado 20 de junio, cuando se enfrentan Países Bajos-Suecia, Alemania-Costa de Marfil y Ecuador-Curaçao, se presentará ante el público queretano la cantante Majo Aguilar.

Mencionó que el domingo 21 de junio, cuando España se enfrenta a Arabia Saudita, Bélgica-Irán, Uruguay-Cabo Verde y Nueva Zelanda-Egipto, se amenizará con la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita. Y el miércoles 24 de junio, jornada en la que se disputarán seis partidos: Suiza-Canadá, Bosnia-Qatar, Escocia-Brasil, Marruecos-Haití, Sudáfrica-Corea, y México-Chequia, se contará con el espectáculo de Mi Banda El Mexicano.

El sábado 27 de junio, tras los partidos de Panamá-Inglaterra, Croacia-Ghana, Colombia-Portugal, Congo-Uzbekistán, Argelia-Austria y Jordania-Argentina, se presentarán DJs, entre ellos, Tom & Collins. El domingo 28 de junio y martes 30 de junio, después de los partidos de 16avos de final, se tiene a artistas por confirmar.

Para los partidos de octavos de final, programados para el sábado 4 de julio, se contará con la participación de Mau y Ricky. Posteriormente, el 5 y 11 de julio, en el marco de los cuartos de final, el público queretano podrá disfrutar de las presentaciones de Los Cardenales del Norte y Panteón Rococó, respectivamente. Y el cierre de esta fiesta mundialista estará a cargo de Los Ángeles Azules el domingo 19 de julio, fecha en que se disputará la final del torneo.

“¿Dónde se va a desarrollar el México Zona Fest? En toda la zona oriente del estadio Corregidora (…) Estarán los diferentes espacios de alimentos, de activaciones, de pantallas donde estarán transmitiendo todos los partidos y es muy importante mencionar que las capacidades que tenemos para cada evento es de hasta 10 mil personas. Es una convocatoria también controlada para comodidad y para seguridad de todas las personas. Es muy importante que quien quiera venir pueda acceder y comprar sus boletos con anticipación”, explicó.

Felifer Macías informó que la entrada tendrá un costo de 80 pesos e incluirá el acceso a todos los partidos programados para la fecha seleccionada, así como a las activaciones y al concierto estelar. Añadió que las niñas y niños menores de 12 años, así como las personas con discapacidad, podrán ingresar de manera gratuita. Los boletos estarán disponibles en las taquillas del estadio, el Centro Cívico, las siete delegaciones y la App Ciudad Qro.

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FGR