Mauricio Kuri gestiona llegada de empresa española SHAD NAD a Querétaro

La delegación queretana presenta las ventajas competitivas del estado ante líderes de la industria automotriz.

Con el propósito de generar oportunidades de desarrollo para las y los queretanos, el gobernador, Mauricio Kuri González, sostuvo un encuentro con directivos de la compañía de origen español SHAD NAD, líder mundial en la fabricación de asientos, maletas y accesorios para motocicletas, encabezado por su CEO, Jaume Xicola, con quien conversó sobre la posibilidad de considerar a la entidad como ubicación estratégica para el establecimiento de su planta y desarrollar una cadena de proveeduría local.

Durante la reunión, el mandatario estatal expuso las ventajas competitivas de Querétaro y algunos de los logros que hoy posicionan a esta entidad como destino de inversión al ser una plataforma idónea para hacer negocios en el país, dada su seguridad, certidumbre jurídica, desarrollo industrial y comercial.

El gobernador Mauricio Kuri y el CEO Jaume Xicola analizan la llegada de SHAD NAD a Querétaro. ı Foto: Gobierno Querétaro

En el marco de su gira de trabajo, Kuri González consideró que esta jornada representa una oportunidad para continuar el tejido de puentes, el estrechamiento de lazos y el impulso a la creación de empleo; además, mostró estrategias de colaboración bilateral que beneficien el establecimiento de SHAD NAD en la entidad, espacio donde los directivos de la empresa, fundada en 1973, presentaron el impacto económico y social del proyecto a instalarse en México.

Autoridades estatales y directivos españoles exploran el desarrollo de proveeduría local en la región. ı Foto: Gobierno Querétaro

SHAD NAD es una compañía familiar de la industria automotriz, líder mundial en la fabricación de asientos, maletas y accesorios para motocicletas para marcas como BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda y Yamaha, entre otros. Actualmente, el 70 por ciento de su producción se realiza en Barcelona, 25 por ciento en China y 5 por ciento en Indonesia. Tienen presencia en más de 80 países alrededor del mundo.

Representantes de la firma SHAD NAD exponen su proyecto de expansión ante el equipo de desarrollo sustentable. ı Foto: Gobierno Querétaro

En la reunión estuvo presente por parte de la compañía el líder de Programa de Lanzamiento de Planta, Enric Monsó Rodríguez; en tanto, la comitiva queretana estuvo compuesta por el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Del Prete; el secretario particular, Mauricio Herbert Pesquera; el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland, y el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero.

