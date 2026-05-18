Concluye operativo interinstitucional por arribo de motociclistas a Acapulco

Acapulco — En cumplimiento a los acuerdos emanados de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, autoridades de los tres niveles de gobierno concluyeron el operativo especial de seguridad, prevención y atención vial implementado del 14 al 17 de mayo ante el arribo de motociclistas al puerto de Acapulco.

El despliegue operativo permitió una reducción histórica del 70 por ciento en la afluencia de motociclistas en comparación con años anteriores, además de registrar cero víctimas fatales durante el desarrollo del operativo, en contraste con las ocho personas fallecidas reportadas en 2025.

En estas acciones participaron de manera coordinada el Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Turismo, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, CAPUFE, Ángeles Verdes y Cruz Roja Mexicana.

Durante el operativo se registró el ingreso de más de mil 200 motocicletas y 3 mil asistentes, manteniéndose presencia permanente en casetas de peaje, accesos carreteros, avenidas principales y zonas turísticas mediante filtros de seguridad, patrullajes, módulos de atención ciudadana y recorridos preventivos.

Como resultado de estas acciones, fueron revisadas mil 613 motocicletas que ingresaron al estado por diferentes accesos y mil 943 personas; además, se realizaron más de 331 infracciones y 341 amonestaciones por incumplimiento al reglamento de tránsito y medidas de seguridad vial.

Asimismo, se aseguraron 85 motocicletas y fueron detenidas ocho personas por faltas administrativas relacionadas con alteración al orden público y conducción imprudente. De igual forma, una persona fue detenida por conducir una motocicleta con reporte de robo, además del aseguramiento de otra unidad con reporte de robo en la caseta de Palo Blanco.

A través de los módulos de atención ciudadana instalados en Asta Bandera, Palo Blanco y La Venta, se brindó orientación y apoyo a más de 521 personas, además de la distribución de material preventivo e información vial.

Durante el desarrollo del operativo también se atendieron incidentes menores relacionados con accidentes de tránsito y conductas de riesgo, los cuales fueron controlados oportunamente por las autoridades participantes, priorizando en todo momento la seguridad de residentes y visitantes.

Las autoridades destacaron que la estrategia coordinada permitió mantener el orden y reforzar las condiciones de seguridad en el puerto, además de contribuir a una ocupación hotelera superior al 80 por ciento durante el periodo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones coordinadas de prevención, seguridad y atención ciudadana en beneficio de la población guerrerense y de quienes visitan la entidad.

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FGR