Con avances importantes, presenta Gobierno de Oaxaca acciones del Plan de Trabajo 30, 60 y 90 días

Oaxaca de Juárez — En el marco del Plan de Trabajo 30,60 y 90 días, el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó los avances alcanzados en materia de agua potable, movilidad y seguridad, con los que se mejora la calidad de vida de las y los habitantes de la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Durante la conferencia de prensa el Gobernador Salomón Jara Cruz indicó que “Daremos a conocer otro plan de 100 días, muy importante para las y los oaxaqueños, con el compromiso de redoblar los esfuerzos que se obtuvo en este periodo”.

Como parte de estos avances, la Subsecretaría de Tequio e Inclusión de la Sebienti detalló que, hasta la fecha existen 867 Calles y Senderos Seguros con 2 mil 798 luminarias con postes nuevos, mil 931 con postes ya existentes, mil 83 cámaras de videovigilancia, 238 botones de auxilio, 323 puntos de monitoreo inteligente y 2 mil 67 fachadas intervenidas.

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En tanto, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien) reportó que el programa de Sectorización del Sistema de Agua Potable en la Zona Metropolitana de Oaxaca de Juárez registra un avance general del 85 por ciento en el macrosector de San Juan Chapultepec, y beneficiará a 30 mil habitantes, el cual es el primero en intervenirse debido a su alta demanda y rezago histórico.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus informó que el próximo 25 de mayo iniciará el registro presencial para obtener Credenciales Preferentes para personas adultas mayores, con discapacidad y alumnado, con el fin de que estos sectores puedan disfrutar de los beneficios que se ofrecen.

Sin trámites burocráticos, ni requisitos engorrosos, se podrá realizar este proceso en los cuatro módulos de atención: Yuroo Viguera, Yuroo Xoxocotlán, Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca y Yuroo Parque del Amor. Con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.

El periodo de pre-registro inició el pasado 4 de mayo de manera digital en la liga https://tarjetabinnibus.oaxaca.gob.mx/pre-registro.

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FGR