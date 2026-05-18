En Guerrero

Madres buscadoras bloquean ambos sentidos de la Autopista del Sol

Madres buscadoras realizaron un bloqueo en ambos sentidos de la Autopista del Sol cerca del km 005+200; la interrupción en la vía ya cumple más de 4 horas

Madres buscadoras bloquean ambos sentidos de la Autopista del Sol.
Madres buscadoras bloquean ambos sentidos de la Autopista del Sol. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La Guardia Nacional división Carreteras informó que madres buscadoras realizan un bloqueo en ambos sentidos de la Autopista del Sol cerca del km 005+200, en Guerrero.

La protesta inició cerca de las 11:00 horas de este lunes 18 de mayo de 2026, frente a la Fiscalía del Estado.

Las madres buscadoras bloquean la Autopista del Sol para exigir justicia y respuesta institucional.

TE RECOMENDAMOS:
Américo Villarreal, gobernador constitucional.
En beneficio de tamaulipecos

Pone en marcha Américo Villarreal histórica modernización del transporte público en Tamaulipas

Durante su manifestación, las madres buscadoras desplegaron una lona en la que colocaron los nombres y rostros de los desaparecidos.

Piden hacer algo para liberar la Autopista del Sol

El bloqueo provocó largas filas de autos y vehículos pesados que intentaban circular por la Autopista del Sol. En redes sociales, los automovilistas se manifestaron y pidieron a la Guardia Nacional división Carreteras hacer algo para liberar la vía.

  • “Desbloqueen la Autopista del Sol, tenemos derecho al libre tránsito”
  • “Hagan algo. Lleva horas el cierre”
  • “Ayúdenos. Hace mucho calor traemos niños”
  • “¿Qué estás haciendo para apoyar a las personas que están sufriendo por el calor y avanzar en esto?”
  • “La autopista del sol a la entrada de Chilpancingo, respeten también nuestro derecho al paso"

Alternativas viales

  • Carretera Federal 95 Libre (la más directa y común)
  • Vía Taxco/Iguala

Hasta el momento, no se tiene reporte de algún contacto con las madres buscadoras, para intentar liberar la Autopista del Sol.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El gobernador Alejandro Armenta Mier reconoció el esfuerzo y la evolución de la delegación poblana en la Olimpiada Nacional CONADE 2026.
Premian alto rendimiento poblano

Puebla suma 56 medallas en CONADE 2026; Gobierno del Estado entrega estímulos


Google Reviews