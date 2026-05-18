Madres buscadoras bloquean ambos sentidos de la Autopista del Sol.

La Guardia Nacional división Carreteras informó que madres buscadoras realizan un bloqueo en ambos sentidos de la Autopista del Sol cerca del km 005+200, en Guerrero.

La protesta inició cerca de las 11:00 horas de este lunes 18 de mayo de 2026, frente a la Fiscalía del Estado.

Las madres buscadoras bloquean la Autopista del Sol para exigir justicia y respuesta institucional.

TE RECOMENDAMOS: En beneficio de tamaulipecos Pone en marcha Américo Villarreal histórica modernización del transporte público en Tamaulipas

🚨Madres buscadoras bloquearon en su totalidad la Autopista del Sol.



La protesta inició alrededor de las 11:00 horas frente a la Fiscalía del Estado, como parte de una exigencia de justicia y respuesta institucional. pic.twitter.com/HgVR5aHmo7 — Azucena Uresti (@azucenau) May 18, 2026

Durante su manifestación, las madres buscadoras desplegaron una lona en la que colocaron los nombres y rostros de los desaparecidos.

Piden hacer algo para liberar la Autopista del Sol

El bloqueo provocó largas filas de autos y vehículos pesados que intentaban circular por la Autopista del Sol. En redes sociales, los automovilistas se manifestaron y pidieron a la Guardia Nacional división Carreteras hacer algo para liberar la vía.

“Desbloqueen la Autopista del Sol, tenemos derecho al libre tránsito”

“Hagan algo. Lleva horas el cierre”

“Ayúdenos. Hace mucho calor traemos niños”

“¿Qué estás haciendo para apoyar a las personas que están sufriendo por el calor y avanzar en esto?”

“La autopista del sol a la entrada de Chilpancingo, respeten también nuestro derecho al paso"

Alternativas viales

Carretera Federal 95 Libre (la más directa y común)

Vía Taxco/Iguala

Hasta el momento, no se tiene reporte de algún contacto con las madres buscadoras, para intentar liberar la Autopista del Sol.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR