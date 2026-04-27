Tianguis turístico en su edición 50 vuelve a Acapulco

En Acapulco, Guerrero.

En 1976 se llevó a cabo el primer Tianguis Turístico tal como se conoce actualmente, este evento se ha consolidado como la principal plataforma de negocios del sector turístico nacional y buscará reunir a compradores y expositores en un entorno en el que se quiere impulsar la comercialización, la promoción y el desarrollo de la industria turística de México.

Medio siglo después, el objetivo continúa siendo el mismo, incluso cuando se han observado logros importantes. Al cierre del primer trimestre de 2026, en México se registraron cifras récord, destacando la llegada de 16.85 millones de visitantes internacionales en el primer bimestre, un aumento del 9.3 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado generando una derrama económica de seis mil 740 millones de dólares.

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El Dato: Parte de las innovaciones de este Tianguis Turístico es que, por primera vez, se incorporará la venta al público de promociones exclusivas de paquetes turísticos y hoteles.

Acapulco vuelve a albergar la gran fiesta turística de México, en la cual se espera la participación de los 32 estados, la presencia de más de ocho mil asistentes, más de mil compradores internacionales de 17 países y más de 30 mil citas de negocio programadas.

Asimismo, es importante señalar que este año Acapulco está listo para el evento, con más del 86 por ciento de su infraestructura hotelera recuperada, más de 17 mil habitaciones disponibles, conectividad aérea y terrestre restablecida tras los efectos de Otis.

En el arranque de actividades se espera, además, que se anuncien proyectos estratégicos de infraestructura turística, entre los que se encuentra una nueva terminal de cruceros. Ante ello, la secretaria de Turismo (Sectur) federal, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que, en el marco de su 50 edición, esta festividad se consolida como el encuentro más importante del sector, un símbolo vivo de la grandeza, la fortaleza y la capacidad de renovación de los destinos turísticos del país.

47.8 millones de turistas internacionales, en 2025

“Hoy encuentro un Acapulco diferente. Las ocupaciones del 94 por ciento lo reflejan: hay filas en los restaurantes, hay vida, y eso significa que algo se está haciendo bien. Acapulco es otro; hoy se ven obras que no habíamos visto en más de 30 años, y eso también habla de su transformación”, dijo la funcionaria.

Por su parte, el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, destacó que Acapulco se encuentra listo para recibir el Tianguis Turístico 2026, al registrar una recuperación superior al 86 por ciento de su infraestructura hotelera, con más de 17 mil habitaciones disponibles en 310 hoteles, así como una conectividad aérea y terrestre restablecida a niveles previos a los recientes fenómenos naturales.

“Acapulco está listo para recibir al mundo; hemos recuperado más del 86 por ciento de nuestra infraestructura hotelera y hoy el Tianguis Turístico regresa a su esencia: ser un espacio de negocio, de intercambio y de oportunidades para todo el sector”, afirmó el secretario Quiñones Orozco.

71 mil citas de negocios se registraron al cierre del año pasado

Cabe destacar que entre la presencia internacional se espera a más de mil compradores internacionales provenientes de 17 países, entre los que destacan Brasil, Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos, Irlanda, India, Panamá y Reino Unido. Asimismo, destacó que se han registrado ya más de 30 mil citas de negocio, lo que refleja el dinamismo comercial del encuentro.

Añadió que estarán presentes los 32 estados del país, así como pabellones internacionales de Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Japón y Nicaragua, además de Colombia como País Invitado de Honor, fortaleciendo los lazos de cooperación y la proyección global de México.

Rodríguez Zamora destacó que el Tianguis Turístico México 2026 integrará una agenda estratégica con programas académicos, conferencias y talleres enfocados en elevar la competitividad del sector, así como actividades paralelas que pondrán en valor la riqueza cultural de México.

Entre las principales actividades destacan “Ventana a México”, espacio dedicado a la promoción de cocineras tradicionales y artesanías en Plaza Quebec, en Acapulco, así como una zona gastronómica y el Festival del Taco en Taxco, Guerrero. También habrá presentaciones de destino, el programa México Canta y seminarios para prestadores de servicios turísticos.

La Asociación de Secretarios de Turismo de México sesiona previo al inicio de la 50 Edición del Tianguis Turístico en Acapulco, Guerrero, ayer ı Foto: Especial

Asimismo, las autoridades del ramo extendieron una invitación a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, gobernadores, y secretarios de Turismo de cada uno de las entidades, además de directivos de diversas empresas, hoteles y aerolíneas.

Como parte de las innovaciones, por primera vez será incorporada la venta al público de promociones exclusivas de paquetes turísticos, hoteles y experiencias a través de redes sociales, así como de plataformas digitales.

Además, se realizará el Foro de Inversiones Turísticas, la entrega de premios turísticos y la instalación de pabellones de turismo comunitario, con la participación de los 32 estados, y de financiamiento turístico, promoviendo un modelo más incluyente y sostenible.