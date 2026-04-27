“CDMX, una ciudad preparada para recibir al mundo”

México hará historia el próximo 11 de junio al ser la primera nación en albergar tres mundiales y la capital del país será la primera ciudad en presenciar la inauguración de tres copas. De ello están muy conscientes las autoridades, quienes delinearon una estrategia turística específica que buscará descentralizar la oferta para los visitantes.

En entrevista con La Razón, Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (Sectur CDMX), sostuvo que desde el Gobierno local se desea que la actividad turística se viva como una experiencia humana, cultural y colectiva, por lo que la llegada de la delegación capitalina al puerto de Acapulco para la Edición 50 del Tianguis Turístico, viene acompañada del objetivo de consolidar al otrora Distrito Federal, como el principal destino urbano del país y uno de los más importantes del mundo.

El Dato: La capital cuenta con más de 60 mil restaurantes, 329 mercados y lugares distinguidos con reconocimientos Michelin o 50Best.

“Hacia 2030, la visión es consolidar un modelo turístico incluyente, sostenible y competitivo, que genere bienestar, reduzca desigualdades y fortalezca la identidad de la ciudad. Además, seremos la mejor sede del Mundial 2026”, aseguró la secretaria de Turismo.

Refirió que hoy la Ciudad de México es más segura y está preparada para recibir al mundo, ya que cuenta con una estrategia integral que ha dado resultados concretos, como una reducción en delitos de alto impacto, además de fortalecer la vigilancia y la atención a los visitantes.

LA CIUDAD fortalece el segmento de reuniones y convenciones. ı Foto: Pexels y Especial

En este sentido recordó que como parte de la estrategia de seguridad por el Mundial 2026, la Ciudad de México preparó un operativo especial que incluye a más de seis mil elementos de seguridad desplegados en zonas turísticas y de alta afluencia, así como la ampliación de la Policía Turística en corredores clave, centros de monitoreo del C5, protocolos de atención multilingüe y coordinación institucional permanente.

595 mil turistas se han atendido en módulos en la capital mexicana

“Más allá de los datos, hay algo fundamental: millones de personas visitan cada año la ciudad y viven experiencias seguras, disfrutando su cultura, su gastronomía y su vida pública. La Ciudad de México es una capital abierta, vibrante y hospitalaria, donde se puede recorrer con confianza y descubrir una de las grandes metrópolis del mundo”, destacó.

Como parte de los trabajos de la 49 Edición del Tianguis Turístico, el año pasado, funcionarios y actores de la industria destacaron la necesidad de implementar acciones que impulsen el turismo comunitario, ante esto, a poco más de un año de haber llegado, la nueva administración se ha sumado a este llamado, integrándolo como un eje estratégico de su política turística.

Frausto Guerrero destacó que para lograrlo la capital ha impulsado capacidades locales, promovido experiencias auténticas y ha generado oportunidades en territorios que, de manera histórica, han sido excluidos, por lo que en línea con dichas necesidades, el gobierno local se dio cuenta que la manera de tener resultados sería a través de la promoción, por ello, buscó invertir “como nunca”.

Reforma es el centro económico-financiero más importante del país. ı Foto: Pexels y Especial

Cifras de la misma dependencia refieren que se asignó un presupuesto de aproximadamente 80 millones de pesos para este rubro, aunque Frausto refirió que la inversión para este fin también debe entenderse como una estrategia integral que combine tanto recursos públicos, como alianzas con privados y acuerdos internacionales. Gracias a esto, dijo, se logró una llegada de 15.6 millones de turistas a la ciudad durante 2025 y más de 62.3 millones de visitantes.

Todo lo anterior, destaca la secretaria del ramo, ponen a la capital en uno de sus momentos turísticos más sólidos a nivel internacional. “Somos el principal destino urbano del país y nos hemos consolidado como una de las grandes capitales culturales, gastronómicas y de espectáculos del mundo”, destacó Frausto.

BIENESTAR. La política central del nuevo régimen se centró desde el inicio en el bienestar de las personas, para el Gobierno capitalino esta ideología no podría ser diferente, de ahí que la política pública turística de la Ciudad de México sea asimilada como una herramienta de bienestar.

FORTALECE el turismo de naturaleza con productos específicos. ı Foto: Pexels y Especial

“Se ha apostado por una promoción estratégica en mercados internacionales, por el fortalecimiento del turismo de reuniones, por la diversificación de experiencias y por el impulso al turismo social y comunitario. A esto se suma una coordinación interinstitucional permanente en temas clave como seguridad, movilidad, infraestructura y atención al visitante”, aseguró.

Es importante destacar que dentro de los objetivos de la Ciudad de México es necesaria la profesionalización del sector, lo cual están logrando con la capacitación masiva de la industria en su conjunto, así como con la creación de productos innovadores.

Hacia adelante, destacó la funcionaria, uno de los principales desafíos para la actividad es consolidar el crecimiento con mayor profundidad territorial y sostenibilidad, además de ahondar aún más en la descentralización del turismo hacia todas las alcaldías.