Humand apuesta por ronda de inversión para expandir operaciones

Humand, una aplicación digital todo en uno llegó a México en 2021, pero un año antes fue creada con el objetivo de revolucionar la gestión de recursos humanos y la comunicación interna de las grandes empresas; recientemente, la compañía aseguró una ronda de inversión de 66 millones de dólares, fondos para consolidar su expansión global y potenciar el desarrollo de su producto.

Su propósito es centralizar procesos y conectar a los empleados de primera línea, aquellos sin acceso a una computadora o correo corporativo, a través de sus teléfonos móviles. Nicolás Benenzon, CEO y cofundador de Humand, explicó en entrevista con La Razón, para qué serán utilizados los recursos.

El Tip: En México trabajan con las compañías OXXO, Viva Aerobus, Premium Restaurant Brands y Centro Médico ABC, así como con Tracsa y Flecha Amarilla, entre otras.

“Cuando optimizamos nuestro producto, el beneficio se extiende automáticamente a nuestros 1.7 millones de usuarios en más de mil 500 empresas y 51 países. Invertimos en un producto que mejora para todos al mismo tiempo”, añadió Nicolás Benenzon.

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¿Cómo inició la idea de Humand? Human es una aplicación todo en uno de comunicación interna, cultura, gestión de recursos humanos y operaciones diarias de una empresa. Está diseñada para empresas que tienen amplia fuerza laboral operativa, mucha gente que no trabaja desde una computadora. Por ejemplo, empresas de manufactura, de retail, salud, transporte, hotelería… Tienen gente desparramada en muchos lugares.

Toda esa fuerza laboral, que es el 80 por ciento de la fuerza laboral mundial, dos mil millones de personas en el mundo, no trabajan frente a una computadora y las empresas no les dan un mail corporativo. Tienen que pegar carteles en las paredes para comunicar cosas, cascadear información a través de los managers, pedir algo verbalmente y el manager lo tiene que elevar verbalmente o por grupos de WhatsApp desordenados.

Eso genera contratiempos, ineficiencias, fricción innecesaria, pero todos tienen un teléfono en la mano y todos piden Rappi, compran productos por Mercado Libre, todos hacen transferencias de banco, de dinero por el teléfono, pero hasta ahora nunca pedían vacaciones de la empresa, veían el recibo de sueldo, se capacitaban, hacían el onboarding, pedían un beneficio, pedían una carta laboral, pedían lo que sea de transacción con la empresa, no lo hacían de forma amigable con el teléfono como sí hacían el resto de sus cosas de la vida cotidiana. Humand viene a cerrar esa brecha.

420 colaboradores tiene la compañía distribuidos en 20 países.

¿Cómo comienza la app a operar? Humand nació en 2020, porque mi tío fue el director de recursos humanos de McDonald’s y nos contaba cómo era muy difícil llegar de forma digital a los empleados, entonces, dijimos: todos tienen un teléfono en la mano, ¿por qué no se comunican por el teléfono con los empleados? Y ahí empezamos a presentarnos en competencias, nos invitan a una licitación de ArcelorMittal, ganamos porque tenían el mismo problema que nosotros veníamos a resolver, la interacción con los empleados operativos. Ahí ArcelorMittal se transforma en nuestro primer cliente. En esa licitación competimos contra Facebook, contra Microsoft y Amazon, contra consultoras, contra software y ganamos porque éramos la única herramienta del empleado digital en el teléfono.

Las otras eran simplemente herramientas de comunicación, chats, pero no servían para trámites que tenía que hacer el empleado. Humand se diferencia siendo el sistema operativo todo en un mismo lugar porque el empleado no puede tener cuatro o cinco aplicaciones diferentes para el teléfono de trabajo.

Y en México, ¿cómo llegaron? Después de que cerramos los primeros cuatro clientes, ahí es como que hicimos realidad el gran sueño mexicano, México nos abrió las puertas, llegamos sin conocer a nadie, sin mucho dinero, sólo con cuatro clientes y un equipo muy pequeño. Éramos menos de cinco personas y empezamos a tocar puertas, a escribirle a directores de recursos humanos y nos empezaron a contestar e íbamos a una reunión y decían “dale, queremos empezar, queremos usarla”. México nos abrió las puertas y en los primeros seis meses que llegamos cerramos más de 30 contratos con empresas de todas las industrias.

Vimos el potencial que tenía México, 120 millones de habitantes, muchas empresas con fuerza laboral operativa, una industria creciente, una economía que no paraba de crecer; vimos muchas empresas para ayudar y decidimos no tomar el avión de vuelta a Estados Unidos que teníamos y quedarnos en México.

¿Cuál consideran que es su principal diferenciador? El 99 por ciento de todos los competidores y de todo el software empresarial en general está diseñado para empresas y colaboradores que trabajan desde una computadora, si te fijas, la mayoría de las plataformas para ingresar se tiene que poner el mail corporativo de la empresa, pero el 80 por ciento de los trabajadores en México no tienen mail de empresa y Humand es el número uno en ese tipo de empresas, porque no están en una computadora, sino en un teléfono, entonces necesitan la aplicación más completa y más amigable, que pese poco, que sea liviana porque no tienen el mejor teléfono muchas veces, ahí es donde nosotros nos diferenciamos.

¿Con qué empresas trabajan? México es nuestro mercado principal, trabajamos con empresas como Oxxo, los 200 mil empleados usan Humand todos los días. Trabajamos con empresas como Salud Digna, Viva Aerobus, Centro Médico ABC, la Comer… Nuestro objetivo es que todas las empresas en México nos usen porque cuando la empresa conoce Humand, se da cuenta de los beneficios.

¿México sigue siendo atractivo para invertir? Yo veo que sí, nosotros somos un ejemplo de eso. Nosotros desde 2021 que llegamos y los fundadores vivimos casi tres años en México e invertimos todo lo que teníamos y México nos devolvió y por eso seguimos invirtiendo más, es nuestro principal mercado.