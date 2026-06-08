EU suspende ‘con efecto inmediato’ exportación de ganado vacuno, caballos y perros a México por gusano barrenador

Tras detectar cuatro casos de gusano barrenador, Estados Unidos suspendió, “con efecto inmediato”, las exportaciones de ganado, caballos y perros a México.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la restricción al movimiento de estas especies se mantendrá desde todo su territorio hasta que las autoridades mexicanas proporcionen más información.

En un aviso emitido por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por su sigla en inglés), se detalla que la medida aplica a diversas especies, incluidas las destinadas al consumo humano, como el ganado bovino, ovejas, cabras y cerdos, aunque también incluye a equinos y perros de compañía.

Larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax recolectadas de vacas infectadas. ı Foto: Reuters

La decisión tomada por el Departamento de Agricultura estadounidense ocurre tras el reporte de un caso de gusano barrenador detectado en un perro del condado de Lea, en Nuevo México.

“Si bien el veterinario que informó el caso se encuentra en Texas, el perro reside en una casa en el condado de Lea, Nuevo México. Por lo tanto, la ubicación del caso será reclasificada para ser el primer caso detectado en Nuevo México.”, especificó el USDA.

Suman 5 casos de gusano barrenador en EU

Al corte del 8 de junio, se han contabilizado 5 casos de gusano barrenador en Estados Unidos, todos detectados al sur del estado de Texas.

El primero de estos reportes ocurrió el pasado 3 de junio en un becerro en el condado de Zavala, en Texas. El segundo caso documentado tuvo lugar en el mismo condado, a nueve kilómetros de distancia del primero y afectó a un becerro de un mes de edad.

El tercer caso se detectó el 7 de junio en el condado de La Salle, mientras que el cuarto caso fue el reportado en el condado de Lea, Nuevo México; en tanto, este 8 de junio el USDA confirmó un quinto reporte en una cabra que también se ubicaba en Texas.

Tratamiento a un animal infectado por el gusano barrenador. ı Foto: Cuartoscuro

Al respecto el gobernador de Texas, Gregg Abbott, confirmó la declaración de desastre para los condados de Zavala y Uvalde , al tiempo que anunció el inicio de estrategias de contención para manejar la problemática.

Las nuevas restricciones para la exportación de ganado por parte de Estados Unidos, tendrán vigencia hasta que autoridades mexicanas tomen nuevas determinaciones sobre una situación que, durante los últimos días, se ha extendido al sur de Estados Unidos.

El gusano barrenador es una plaga que se manifiesta, principalmente, en mascotas, ganado o fauna silvestre. Se presenta en forma de larva y sobrevive introduciéndose en el tejido de organismos vivos, lo cual provoca afectaciones orgánicas graves al portador.

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cehr