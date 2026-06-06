Abbott declara emergencia por gusano barrenador

TEXAS DECRETÓ ayer una emergencia y la declaración de desastre en los condados de Zavala y Uvalde, al sur del estado, tras haberse confirmado un caso de mosca del gusano barrenador, una plaga erradicada en Estados Unidos en la década de 1960 y considerada una de las principales amenazas para la ganadería.

El gobernador del estado, Greg Abbott, indicó en conferencia de prensa que la medida permite movilizar “todos los recursos disponibles” y reasignar personal en todo Texas para responder a la amenaza de este parásito.

También señaló que se acelerará el movimiento de moscas estériles hacia el estado, que utilizan para contener la plaga, y que su gobierno ayudará al Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés) a acelerar la construcción de una nueva planta para criar estos insectos en Edinburg, al sur del estado.

El Tip: USDA invirtió 21 millones de dólares en México en un criadero de moscas del gusano barrenador. Se prevé que comience a producir el próximo mes.

Abbott manifestó su preocupación por el hecho de que no se prevé que la nueva fábrica comience a criar moscas estériles hasta dentro de más de un año, parte importante de los intentos por evitar que sus larvas devoradoras de carne amenacen a la industria ganadera de 113 mil millones de dólares en Estados Unidos.

El mandatario señaló que está dispuesto a gastar fondos propios para garantizar que la construcción, valorada en 750 millones de dólares, se lleve a cabo “24 horas al día, siete días a la semana”. Sin una mayor producción de moscas estériles, advirtió, “no podremos superar un segundo verano”.

El USDA confirmó una infestación de larvas de mosca del gusano barrenador esta semana en un ternero de tres semanas en La Pryor, Texas, a 80 kilómetros de la frontera con México. Es el primer caso confirmado en el estado desde 1966.

La nueva fábrica en Texas es la mayor de dos instalaciones de cría de moscas financiadas por el USDA. Las autoridades prevén que producirá hasta 300 millones de moscas por semana y que esté lista para operar antes de su fecha prevista de apertura, en noviembre de 2027.