¿Qué riesgo hay para América por expansión de brote de ébola?

Desde el 15 de mayo se informó que un brote de ébola se encontraba presente en la República Democrática del Congo y Uganda, por lo que se comenzó a realizar una evaluación del posible riesgo que podría tener este brote en la población en América.

El brote que fue notificado por los ministerios de salud de la República Democrática del Congo y Uganda corresponde a la enfermedad del virus Bundibugyo (EVB), un tipo de ébola al que se le adjudican fallecimientos y numerosos casos sospechosos.

El EVB es una fiebre hemorrágica viral grave que puede ser mortal, y hasta el momento no existen vacunas o medicamentos específicos para combatir el virus Orthoebolavirus bundibugyoense que la produce.

The #Ebola outbreak continues across DRC 🇨🇩 and Uganda 🇺🇬. As of 14 July, more than 2,000 cases & 700 deaths have been reported across the two countries. @UNmigration is supporting governments to scale preparedness & response efforts and ensure safe mobility across the borders. pic.twitter.com/ppF2dpo5en — United Nations Geneva (@UNGeneva) July 17, 2026

Las provincias de Haut-Uele, Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Tshopo de la República Democrática del Congo son las regiones en las que se han confirmado casos, y se tiene conocimiento de que su propagación es más rápida que brotes de ébola anteriores.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se han reportado más de 2 mil casos confirmados en 40 días, y 932 muertes hasta el corte del 18 de julio.

El brote actual de ébola presenta desafíos para su contención debido a que no existen vacunas ni tratamientos específicos para el ‘Bundibugyo ebolavirus’.

Infografía de @Ciencia_UNAM 👇. pic.twitter.com/IqDxECaeaf — UNAM (@UNAM_MX) July 7, 2026

Riesgo de ébola en América

Los CDC apuntaron que existe un bajo riesgo de propagación en Estados Unidos del brote actual de BVD desde junio hasta agosto; sin embargo, precisaron que este podría tener un alto impacto en la población en caso de que se produzca.

Esto debido a que los brotes que se han reportado podrían haberse dado antes de que este fuera reconocido, por lo que la propagación por medio de viajeros que procedan de la República Democrática del Congo es muy baja.

Pese a lo que apuntaban los CDC en junio, Seguridad Nacional de Estados Unidos infofrmó que los ciudadanos estadounidenses que “salgan de la RDC podrían estar sujetos a una orden de prohibición de embarque (DNB, por sus siglas en inglés)”.

Con la finalidad de que se reduzca el riesgo de importación de ébola, los estadounidenses pueden regresar a Estados Unidos únicamente 21 días después de salir de la República Democrática del Congo.

To reduce the risk of Ebola importation into the United States, @CDCgov, under Title 42, and the Department of Homeland Security (DHS), under Title 49, are currently working together on a DO NOT BOARD (DNB) process with regard to the Democratic Republic of the Congo (DRC).… — Homeland Security (@DHSgov) July 15, 2026

La Organzación Mundial de la Salud (OMS) realizó na conferencia de prensa el pasado 16 de julio, tras dos meses de que el gobierno de la República Democrática del Congo declarara epidemia de ébola.

Precisaron que más del 80 por ciento de los nuevos casos demuestran que se pasan por alto las cadenas de transmisión, pues se detectan fuera de las listas de contactos conocidos.

🧬 Imagine a continent where countries can rapidly detect, track, and stop infectious diseases before they spread.



This is becoming a reality through the Africa Pathogen Genomics Initiative (Africa PGI), which is revolutionising how we turn data into life-saving action.… pic.twitter.com/hYInG5D1oQ — Africa CDC (@AfricaCDC) July 15, 2026

Asimismo, apuntaron que dos tercios de las muertes ocurren en las comunidades son de personas que no recibieron atención en un centro de salud, por lo que la OMS y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África apoyarán para ampliar la respuesta.

Se informó sobre el primer ensayo de seguridad con la vacuna ChAdOx1 que estuvo a cago de la Universidad de Oxford, así como del ensayo “del antiviral obeldesivir como profilaxis posterior a la exposición en personas que han estado en contacto con casos confirmados, pero que aún no han desarrollado la enfermedad.”

"Yesterday, WHO and @UNICEF published our annual estimates on the levels of immunization coverage in countries around the world.



In 2025, 90% of infants globally received at least one dose of a diphtheria, tetanus and pertussis vaccine, and 85 percent completed the full… — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 16, 2026

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