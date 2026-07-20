Netanyahu no será arrestado en Estados Unidos, asegura Trump tras declaraciones de Mamdani

Donald Trump señala con el dedo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el 29 de diciembre de 2025.

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no será detenido en Estados Unidos durante su visita a la ciudad de Nueva York en septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Lo anterior, luego de que el alcalde Zohran Mamdani afirmara que estaba considerando la posibilidad de arrestar al premier israelí, quien desde el 21 de noviembre de 2024 cuenta con una orden de arresto por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Gaza.

El alcalde Zohran Mamdani, el 2 de enero. ı Foto: REUTERS

Mamdani señaló que el departamento legal de la ciudad de Nueva York está considerando “las posibilidades” y sus “obligaciones legales” con las Naciones Unidas.

“Creo que el primer ministro Netanyahu debería estar en La Haya. Es un criminal de guerra acusado por la Corte Penal Internacional, y verán que muchos comparten esta opinión, simplemente por las consecuencias de sus acciones durante los últimos años", declaró en una entrevista con The New York Times.

Trump responde a Mamdani

Mientras tanto, sin referirse a los comentarios de Mamdani, Donald Trump aseguró que Benjamin Netanyahu “no será arrestado, bajo ninguna circunstancia” mientras se encuentre en Estados Unidos.

En su plataforma Truth Social, el presidente republicano recordó que Israel también se encuentra en guerra contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

“Los únicos que deberían ser arrestados son quienes llevaron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes, algo que los presidentes anteriores debieron haber resuelto hace años”, declaró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Reuters.

Israel dice que orden de arresto es “fraudulenta”

El pasado domingo, la oficina del primer ministro de Israel respondió a los comentarios de Mamdani, al calificar a la CPI como un “tribunal de farsa” y considerar que la orden de arresto contra Netanyahu es “fraudulenta”.

“ Mamdani parece interesado en desviar la atención pública de sus errores y atacar al líder del Estado judío y la única democracia de Medio Oriente”, afirmó en un posteo en X.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, el 19 de marzo de 2026. ı Foto: Reuters

La CPI se estableció en 2002 y tiene jurisdicción internacional para enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Estados Unidos e Israel no son miembros del tribunal .

Mamdani, quien asumió el cargo en enero pasado, declaró durante su campaña para la alcaldía que ordenaría el arresto de Netanyahu si ponía un pie en la ciudad de Nueva York.

Con información de Reuters.

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cehr