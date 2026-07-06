Funeral de Ali Jamenei frena el diálogo entre Estados Unidos e Irán

El funeral de Estado del ayatolá Ali Jamenei reunió ayer a cientos de miles de personas en Teherán, donde autoridades, dirigentes políticos y familiares del fallecido líder participaron en una nueva jornada de homenajes. En medio de las ceremonias, Irán mantiene suspendidas las negociaciones con Estados Unidos para intentar poner fin de manera permanente a la guerra iniciada tras el ataque del 28 de febrero, en el que murió Ali Jamenei junto con otros altos funcionarios.

La Gran Mosalla de Teherán volvió a convertirse en el centro de las ceremonias. Ahí encabezó las oraciones fúnebres el clérigo chiita Jafar Sobhani, de 97 años, mientras acudieron el presidente Masoud Pezeshkian, el presidente del Parlamento, Mohammad Beaqer Qalibaf, y Esmail Qaani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.

El Dato: La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron aumentar nuevamente la producción de crudo en 188 mil barriles diarios.

También estuvieron presentes Mostafa, Meysam y Masoud Jamenei, tres hijos del líder fallecido. Sin embargo, el nuevo líder supremo, el ayatola Mojtaba Jamenei, no apareció en público. Diversos reportes indican que permanece resguardado tras el ataque aéreo en el que murió su padre y él resultado herido.

Las imágenes transmitidas por la televisión estatal mostraron a miles de personas vestidas de negro acompañando los féretros de Ali Jamenei y de otros integrantes de su familia fallecidos durante el bombardeo israelí.

7 millones de viajes realizó el Metro de Teherán

MULTITUD EXIGE REPRESALIAS. Entre la multitud se escucharon consignas de “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!”, mientras numerosos asistentes exigían represalias por la muerte del líder religioso.

Carteles y grafitis instalados en el recinto también contenían mensajes dirigidos contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Durante el acto, el poeta Mohammad Rasouli lanzó un mensaje ante los asistentes: “¿Por qué el hombre más bastardo del mundo sigue vivo?”, en referencia a Donald Trump. Sus palabras fueron respondidas con aplausos y consignas por parte de los presentes.

72 dólares el barril del crudo Brent se cotizó ayer

Entre quienes acudieron al funeral estuvo Qolamreza Sabooni, trabajador de una tienda de comestibles de 29 años, quien afirmó: “Vine aquí a gritar y buscar venganza. Mataron a nuestro imán, deberíamos matar a su líder, Trump”.

Mientras tanto, el magnate participó en Washington en los actos por el aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos. Ahí defendió la actuación de las fuerzas armadas de su país y declaró: “Hemos tenido un éxito tremendo. Miren a Venezuela, miren a Irán. Lo borramos, borramos a sus fuerzas armadas”.

Las autoridades de EU mantienen desde hace años medidas especiales para vigilar posibles amenazas iraníes contra el republicano y otros exfuncionarios, luego de que Trump ordenara en 2020 la muerte del general Qassem Soleimani.

NEGOCIACIONES DETENIDAS. Las ceremonias también provocaron una pausa en las conversaciones entre Teherán y Washington. Ambos gobiernos mantienen diferencias sobre el futuro del programa nuclear iraní, el control del estrecho de Ormuz y otros asuntos regionales relacionados con Israel, Líbano y los grupos aliados de Irán.

Por su parte, Mohammad Beaqer Qalibaf sostuvo reuniones con representantes de Hezbolá y posteriormente con Mohamed Darwish, uno de los principales dirigentes políticos de Hamas. Durante esos encuentros defendió el apoyo de Irán a ambos movimientos y aseguró que los respaldará política y militarmente.

Mohamed Darwish, a su vez, calificó como una victoria el memorándum de entendimiento que orienta actualmente las conversaciones entre Washington y Teherán, al considerar que representa un avance para el denominado frente de resistencia.

Asimismo, Benjamin Netanyahu aseguró que mantiene coincidencias con su homólogo estadounidense respecto a impedir que Irán obtenga armas nucleares. Aunque reconoció diferencias sobre la estrategia a seguir, descartó una ruptura con Donald Trump y sostuvo que ambos persiguen el mismo objetivo.

Mientras Washington privilegia la vía diplomática para consolidar un acuerdo duradero, el gobierno israelí mantiene abierta la posibilidad de reanudar operaciones militares contra Irán.

Mientras tanto, este lunes se prevé una procesión de 10 kilómetros por las calles de Teherán, considerada la más multitudinaria del programa oficial. Luego, los restos serán trasladados a Qom y después a las ciudades iraquíes de Nayaf y Kerbala antes de regresar a Irán.

El 9 de julio, Ali Jamenei será sepultado en el santuario del Imán Reza, en Mashhad, ciudad donde nació. Medios oficiales estiman que millones de personas ya han participado en las ceremonias.

Por su parte, el estrecho de Ormuz opera con un tráfico marítimo inferior al registrado antes de la guerra.