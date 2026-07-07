Hamas anuncia la disolución de su gobierno en Franja de Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, anunciaron ayer la disolución de su gobierno como parte de los preparativos para transferir la administración del enclave al Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), organismo integrado por tecnócratas palestinos y contemplado en la propuesta impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes informó que durante los últimos meses se adoptaron medidas para facilitar el cambio de administración y aseguró que los preparativos para el traspaso de poderes ya fueron concluidos y presentados de manera oficial a las distintas facciones palestinas, en presencia de un observador de Naciones Unidas.

60 por ciento de Gaza es controlado por Israel

Como parte de esta decisión quedó disuelto el Comité Gubernamental de Emergencia, creado por el grupo tras los ataques a Israel el 7 de octubre de 2023. Mientras se concreta el relevo, permanecerá personal técnico y profesional para garantizar la continuidad de los servicios públicos y evitar un vacío administrativo.

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Las autoridades señalaron que esos trabajadores están preparados para operar bajo órdenes del CNAG y pidieron el ingreso inmediato del comité a Gaza para asumir sus responsabilidades.

En tanto, el dirigente de Hamas, Mahmud Mardaui, calificó la decisión como “un paso patriótico” y llamó a las distintas facciones palestinas a respaldar el proceso para que el nuevo organismo pueda ejercer sus funciones.

Por su parte, el portavoz del grupo rebelde, Hazem Qasem, sostuvo que la medida busca eliminar los argumentos de Israel para frenar el proceso y aseguró que el grupo no formará parte de los acuerdos con la administración de Gaza una vez concluido el conflicto.

También el director de la oficina de prensa del gobierno gazatí, Ismail al Thawabta, afirmó que ya existen las condiciones para que el CNAG entre al enclave, mientras que las fuerzas de seguridad y el Ministerio del Interior operan para mantener el orden.

Muhammad Abdul Jaliq al Farra, quien encabezaba el Comité Gubernamental de Emergencia, presentó su dimisión para facilitar el relevo. Afirmó que la decisión se tomó una vez completados todos los procedimientos necesarios para la entrega del poder.

Desde Israel, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, aseguró que la decisión de Hamas busca evitar su desarme y mantener el control militar sobre Gaza. Según, el grupo pretende repetir el modelo de Hezbolá en Líbano, dejando la gestión civil en manos de un gobierno tecnócrata mientras conserva las armas.

El funcionario israelí reiteró que ellos exigen la aplicación completa del plan promovido por el magnate, incluido el desarme de Hamas y de otras facciones palestinas, así como la desmilitarización total de la Franja de Gaza.

A su vez, la Junta de Paz impulsada por Donald Trump informó que tomó nota del anuncio, aunque aclaró que evaluará el proceso “a partir de acciones, no de promesas”. El organismo insistió en que el traspaso de poder debe garantizar que el CNAG ejerza la autoridad política, administrativa y de seguridad.

Además, reiteró que el objetivo es que exista una sola autoridad, una sola ley y un solo control sobre las armas, condición indispensable para avanzar en la segunda fase del plan de paz: desarme de Hamas, retirada de tropas israelíes y reconstrucción de Gaza.