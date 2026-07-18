Mueren dos militares de Estados Unidos en ataque de Irán en Jordania

Personas caminan cerca de un mural antiestadounidense en Teherán, el 15 de julio de 2026.

Dos militares estadounidenses murieron y uno más permanece “desaparecido en combate” luego de que Irán lanzará un ataque en Jordania, en respuesta a la ofensiva de Washington y en medio del recrudecimiento de las hostilidades en la región de Medio Oriente

En un breve comunicado, el Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) informó que los efectivos murieron mientras defendían el territorio jordano de un ataque con drones y misiles balísticos, el pasado 17 de julio.

Asimismo, cuatro militares fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y se reportan fuera de peligro, tras recibir el alta. Personal estadounidense sufrió “heridas leves”, aunque se reincorporó a sus funciones posteriormente.

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“Por respeto a las familias, el CENTCOM no revelará información adicional , incluyendo la identidad de los militares caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares", informó el Comando Central.

EU responde con ataque aéreo a ofensiva en Jordania

Estados Unidos respondió este sábado al bombardeo en Jordania con una nueva andanada de ataques aéreos contra Irán para “castigar” al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, informó el CENTCOM.

Sobre los militares fallecidos, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó en la red social X: “Que Dios los acompañe, héroes. Su sacrificio solo fortalece nuestra determinación” .

De acuerdo con un balance de la agencia Reuters, suman 16 militares estadounidenses fallecidos y más de 40 heridos desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

Washington también afirmó que pretende “degradar” la capacidad de Teherán para “amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz“, una estratégica vía marítima por la que, hasta antes de la guerra, circulaba 20 por ciento del suministro mundial de petróleo y su control es ahora uno de los principales puntos de disputa entre ambos países.

Buques transitan el Estrecho de Ormuz, cerca de costas iraníes. ı Foto: Reuters

Este sábado, Irán pareció apuntar a Arabia Saudita, así como a otros aliados estadounidenses del Golfo y a Jordania, tras los ataques estadounidenses contra puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras iraníes.

En un comunicado difundido en las redes sociales del líder supremo de Irán y los medios estatales iraníes, Mojtaba Khamenei afirmó que las reiteradas violaciones estadounidenses del acuerdo provisional de alto al fuego demostraban que la firma del presidente Donald Trump era “completamente inútil y carente de credibilidad”.

“Ahora que el enemigo estadounidense busca intensificar el conflicto, incurriendo así en costos aún mayores y una mayor humillación, debe saber que la noble nación de Irán y el Frente de Resistencia le tienen reservadas lecciones inolvidables”, decía el comunicado.

Con información de Reuters.

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cehr