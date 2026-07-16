Destrozos en Hormozgan

Estados Unidos bombardea puentes en Irán; hay 3 muertos y 12 heridos

El CENTCOM de Estados Unidos bombardeó el sur de Irán por sexta noche consecutiva, dejando al menos tres muertos y doce heridos en Hormozgan

Estados Unidos bombardea puentes en Irán.
Estados Unidos bombardea puentes en Irán. Foto: tomada de X: @Nexo_Latino.
Por:
La Razón Online

El Ejército de Estados Unidos lanzó nuevos ataques al sur de Irán que dejaron al menos 3 personas muertas y 12 más heridas, informó la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan.

Las operaciones militares, ejecutadas por el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM), cumplen la sexta noche consecutiva de bombardeos en territorio iraní.

Estados Unidos destruye puentes

El organismo militar estadounidense precisó que la nueva oleada de ataques inició a las 14:00 horas (hora del Este) con el propósito explícito de debilitar las capacidades militares del país asiático.

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Los ataques aéreos de este jueves impactaron de manera directa la infraestructura civil y de comunicaciones en la provincia de Hormozgan.

Las incursiones armadas se concentraron en un barrio de Bandar Abbas, donde el impacto a una torre de comunicaciones interrumpió el suministro eléctrico de la zona. La cadena de televisión estatal IRIB reportó que las fuerzas de Estados Unidos también destruyeron tres puentes en el condado de Jamir.

Uno de los viaductos afectados conectaba a Bandar Abbas con la ciudad de Lar, en la provincia de Fars, sitio donde se registraron dos de las víctimas mortales y cuatro de los heridos confirmados hasta el momento.

El balance acumulado de las hostilidades aéreas durante este mes asciende a 35 personas fallecidas y cientos de heridos en territorio iraní.

Las cifras globales fueron validadas por el portavoz del Ministerio de Sanidad de Irán, Hosein Kermanpour, horas antes de registrarse la última oleada de bombardeos coordinados por el CENTCOM.

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JVR

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