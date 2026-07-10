Irán ataca a 4 países en respuesta a bombardeo cerca de central nuclear

Estados Unidos e Irán intensificaron ayer el intercambio de ataques militares, mientras la tensión se extendió a varios países de Medio Oriente. En medio de la nueva escalada, medios estatales iraníes informaron que un proyectil estadounidense-israelí impactó una base militar ubicada en las afueras de Bushehr, ciudad donde se encuentra la única central nuclear en funcionamiento del país.

El vicegobernador de la provincia de Bushehr, Ehsan Jahanian, informó que el ataque alcanzó un cuartel militar cercano a la ciudad. “Hace unos momentos, un cuartel militar en las afueras de Bushehr fue atacado y alcanzado por un proyectil del enemigo estadounidense-sionista”, declaró, de acuerdo con IRNA.

El Dato: El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo condenó los ataques iraníes contra petroleros, uno qatarí y otro saudí, y de intereses de EU en la región.

Posteriormente, las autoridades iraníes señalaron que también fueron alcanzados varios puntos de la provincia, entre ellos el perímetro de la central nuclear, la base militar de Choghadak y un puerto pesquero. Según los primeros reportes oficiales, los ataques no dejaron víctimas ni daños en la planta nuclear.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de dirigir los bombardeos contra infraestructura civil, incluidos puentes ferroviarios, y calificó las acciones como un “crimen de guerra flagrante”.

Por su parte, responsables militares estadounidenses informaron que la ofensiva alcanzó alrededor de 90 objetivos militares iraníes. Entre ellos mencionaron sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, infraestructura logística militar, capacidades navales y activos de vigilancia costera. Washington sostuvo que la operación busca reducir la capacidad militar iraní y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

Las autoridades sanitarias iraníes informaron que los ataques estadounidenses realizados entre el miércoles y el jueves dejaron al menos 14 personas muertas y 78 heridas.

10 millones de barriles de crudo y fuelóleo exportó Irán ayer

BOMBARDEO A VECINOS. Como represalia, el Ejército iraní y la Guardia Revolucionaria anunciaron ataques contra bases e instalaciones estadounidenses en Kuwait, Baréin y Qatar. De acuerdo con Teherán, los objetivos incluyeron un sistema interceptor Patriot en Kuwait, un sistema de alerta temprana en Qatar y depósitos de combustible utilizados por fuerzas estadounidenses en Baréin.

La Guardia Revolucionaria advirtió además que responderá de nuevo si continúan los ataques de Washington. “Si se repite la agresión”, habrá “contundentes respuestas” contra otras bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, señaló.

Las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron que interceptaron tres misiles balísticos, un misil de crucero y 10 drones lanzados desde Irán. El ataque dejó una persona herida, quien se encuentra estable, además de daños materiales ocasionados por restos de proyectiles.

10 misiles lanzó Irán contra base de EU en Jordania

En Jordania, el Ejército anunció que derribó ocho misiles lanzados desde territorio iraní antes de que alcanzaran sus objetivos. Las autoridades señalaron que la caída de fragmentos no provocó víctimas ni daños materiales y reiteraron que mantendrán el máximo nivel de preparación para proteger su espacio aéreo.

Un vehículo transporta el ataúd del difunto ayatolá Ali Jamenei y de sus familiares en Mashhad, ayer. ı Foto: Reuters

PRESIÓN DIPLOMÁTICA. Mientras continuaban los enfrentamientos, un funcionario estadounidense citado por Reuters aseguró que Washington mantiene su compromiso de encontrar una solución con Irán y confirmó que las conversaciones técnicas entre ambas partes siguen en marcha, pese al intercambio de ataques.

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvieron una conversación telefónica en la que acordaron mantener la coordinación entre ambos gobiernos en los distintos frentes abiertos en la región.

El Tip: Funcionario de EU declaró a Al Jazeera que Washington no estaba detrás de los últimos ataques.

De acuerdo con la oficina del primer ministro israelí, el magnate informó sobre las acciones emprendidas por Estados Unidos en el Golfo Pérsico. A su vez, Benjamin Netanyahu expresó su preocupación por las declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, contra Israel y planteó la necesidad de mantener zonas de seguridad a lo largo de las fronteras israelíes. En una entrevista con CNN, el mandatario israelí afirmó que “no es precisamente un aliado ejemplar de Estados Unidos”, al referirse al presidente turco.

En tanto, la Guardia Revolucionaria aseguró que los ataques estadounidenses de los últimos dos días afectan seriamente el tránsito marítimo y retrasan la reapertura total de esta vía estratégica para el comercio internacional.

El cuerpo militar sostuvo que la presencia de fuerzas extranjeras pone en riesgo los intereses de los países que utilizan el estrecho y reiteró que Irán busca mantener el control de las rutas de navegación. Según sus autoridades, el tránsito marítimo apenas se restableció 50 por ciento del nivel previo al conflicto y sólo por rutas autorizadas por Teherán.

Asimismo, Irán vivió una multitudinaria jornada durante el entierro del líder supremo, Ali Jamenei, en la ciudad santa de Mashad, tras una semana de ceremonias funerarias. Cientos de miles de personas acompañaron el cortejo hasta el mausoleo del imán Reza, donde fue sepultado junto con cuatro integrantes de su familia que murieron con él durante la guerra.

Las ceremonias se desarrollaron en un ambiente marcado por consignas de apoyo a la República Islámica y llamados de venganza contra Estados Unidos e Israel. El funeral puso fin a siete días de homenajes realizados en distintas ciudades iraníes e iraquíes, mientras el país enfrenta nuevamente una fuerte escalada militar con Washington.