Ucrania ataca petroleros rusos en el mar de Azov

Ucrania lanzó ayer una nueva ofensiva con drones contra infraestructura petrolera rusa y prendió fuego a dos petroleros en el mar de Azov, además de atacar depósitos de combustible en distintas regiones del país. La ofensiva ocurrió un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que otorgará a Kiev una licencia para fabricar los sistemas de defensa aérea Patriot.

Las autoridades rusas informaron que un ataque con drones provocó un incendio en un depósito de petróleo de la ciudad de Tver, al oeste del país. Además, varios depósitos de combustible fueron alcanzados en Vyazniki, en la región de Stavropol, lo que obligó a evacuar edificios de departamentos cercanos por seguridad.

El Dato: Rusia rechazó la afirmación de Trump que los ataques ucranianos podrían acelerar un acuerdo, dijo que sólo ampliará la”zona de seguridad” que quieren establecer en Kiev.

En el mar de Azov, drones ucranianos incendiaron dos petroleros, informó el gobernador de Rostov, Yuri Slusar. Uno de los barcos continuaba ardiendo horas después del ataque y toda la tripulación fue evacuada.

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Estos ataques forman parte de una campaña con la que Ucrania busca afectar el suministro de combustible hacia la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que las operaciones forman parte de una estrategia de “sanciones a largo plazo” contra Moscú, ante la negativa del Kremlin de detener la guerra.

“Hace tiempo que proponemos que Rusia ponga fin a esta guerra, y cada día de retraso debería llevar la sensación de la guerra al lugar donde todo comenzó: Rusia”, afirmó el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

Además de los ataques en Tver y Stavropol, el presidente aseguró que las fuerzas ucranianas golpearon infraestructura de combustible en Ufa y una terminal de carga de petróleo en la región de Rostov, más cercana a la frontera con Ucrania.

8 países ayudarían a construir los sistemas Patriot

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas antiaéreos derribaron 73 drones ucranianos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

En tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania indicó que Rusia respondió con el lanzamiento de 94 drones de ataque de largo alcance y dos misiles balísticos. De acuerdo con Kiev, 72 drones fueron interceptados o bloqueados, pero 19 drones y ambos misiles alcanzaron 13 puntos distintos y causaron daños.

Asimismo, Volodimir Zelenski, dijo que su país recibirá en los próximos días misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot procedentes de Estados Unidos.

Sin embargo, la producción nacional de estos sistemas no será inmediata. Serhii Beskrestnov, asesor del ministro de Defensa de Ucrania, explicó que la fabricación requerirá documentación técnica, capacitación de especialistas, apoyo de consultores extranjeros y la integración de proveedores internacionales.

El funcionario señaló que el principal obstáculo será el tiempo. Algunos componentes esenciales requieren entre 12 y 24 meses para producirse y existe una capacidad limitada a nivel mundial para fabricar piezas clave, incluidas algunas desarrolladas por Boeing y L3Harris. Aunque el Pentágono ya firmó contratos para ampliar la producción, todavía no está claro cuándo aumentará el suministro.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de “ambivalente” la postura de Estados Unidos, aunque aseguró que Rusia aprecia el interés de Washington por impulsar un proceso de paz.