EU impone nuevo cerco naval en Ormuz y anuncia cuota de 20% por protección

Estados Unidos anunció ayer que asumirá el papel de “guardián del estrecho de Ormuz” y cobrará una compensación de 20 por ciento sobre la carga transportada por esa estratégica vía marítima, mientras mantiene una ofensiva militar contra Irán y prepara el restablecimiento del bloqueo naval a embarcaciones relacionadas con el país persa.

El presidente Donald Trump informó que Washington garantizará la seguridad del paso marítimo y aseguró que otras naciones deberán pagar por la protección que brindará Estados Unidos en una zona clave para el comercio mundial de energía.

El Dato: Donald Trump dijo que su país debería ser reembolsado por las naciones a las que ayuda en la región, como Israel, Arabia Saudita, Qatar y EAU.

A través de su red Truth Social, afirmó que el estrecho permanecerá abierto y que la presencia estadounidense tendrá como objetivo asegurar la navegación. “El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní”, escribió el magnate.

Explicó que su país será conocido como “el guardián del estrecho de Ormuz” y señaló que recibirá un reembolso de 20 por ciento de toda la carga enviada por esa ruta, al considerar que su país asumirá los costos y riesgos de protección.

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No detalló cómo funcionará el cobro ni quién administrará los pagos, pero afirmó que el proceso comenzará de inmediato.

En tanto, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que el bloqueo naval contra barcos que entren o salgan de puertos iraníes se reanudará y aseguró que sus fuerzas respaldarán el tránsito de las embarcaciones que no incumplan las nuevas disposiciones.

El Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por la Armada de EU, señaló que la medida abarcará la costa iraní, incluidos puertos y terminales petroleras. También indicó que el tránsito neutral hacia otros destinos seguirá permitido y que los envíos humanitarios podrán realizarse bajo inspección.

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Mientras, el Comando Central informó que Estados Unidos inició la tercera noche consecutiva de ataques por orden del republicano. Según el organismo, las operaciones buscan reducir la capacidad iraní para atacar civiles y afectar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

Un funcionario estadounidense señaló que los objetivos incluyen sistemas de vigilancia costera, capacidades de drones, misiles y otros activos militares.

Durante una entrevista con el conductor de radio Hugh Hewitt, el mandatario republicano confirmó que habrá nuevas acciones militares contra Irán y evitó revelar detalles sobre los objetivos seleccionados. “Vamos a golpearlos muy duro esta noche, y vamos a golpearlos duro mañana”, declaró. También aseguró que Estados Unidos conoce la ubicación de parte del liderazgo militar iraní, aunque rechazó ofrecer información sobre posibles operaciones.

El Tip: Se escucharon tres explosiones en la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, en el sur del país, informó IRNA a primera hora de este martes.

RECHAZA CONTROL. Desde Irán, el gobierno respondió que Estados Unidos no tiene autoridad para intervenir en la administración del estrecho de Ormuz y aseguró que mantendrá su papel en esa zona marítima.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que quien garantice la seguridad del paso comercial puede recibir una compensación, pero sostuvo que esa responsabilidad corresponde a Teherán.

“Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y seguirá siéndolo para siempre. El 20 por ciento es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”, escribió en X.

En tanto, el Ejército iraní también advirtió que no permitirá que Estados Unidos participe en la gestión del estrecho y aseguró que responderá ante cualquier acción que considere una amenaza a su soberanía.

El portavoz del Comando Unificado Jatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaqari, señaló que Irán no permitirá “bajo ninguna circunstancia” la intervención estadounidense y responsabilizó a Washington por cualquier aumento de la tensión regional.

Las autoridades iraníes también advirtieron a los países vecinos que cualquier apoyo logístico a las fuerzas de EU será considerado una acción contra la seguridad nacional de Irán.

Tres niños juegan en Ormuz, mientras el humo se ve tras una explosión frente a Bandar Abbas, ayer. ı Foto: AP

REPULSA MUNDIAL. El anuncio del cobro a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz generó críticas de organismos internacionales, así como de diferentes gobiernos.

La Organización Marítima Internacional, agencia de Naciones Unidas, afirmó que mantiene su oposición al establecimiento de tarifas por el tránsito en estrechos utilizados para la navegación internacional y señaló que no existe una base legal para imponer peajes obligatorios.

La Unión Europea también defendió que el estrecho debe permanecer abierto y sin cobros. La alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, sostuvo que la navegación en la zona debe mantenerse libre y que los países deben trabajar para garantizar la seguridad marítima.

A su vez, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la decisión de Donald Trump y acusó a Estados Unidos de actuar como un “pirata” al intentar cobrar por la protección de los barcos.

En tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo haber “atacado e inutilizado” dos “supertanqueros rebeldes”, según un comunicado. El IRGC afirmó que ambos petroleros habían desconectado sus sistemas de navegación, ignorado las advertencias de las autoridades iraníes en el estrecho de Ormuz e intentado atravesar una “ruta minada”.

El comunicado se produjo después de que dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos fueran alcanzados por misiles iraníes en el sur de Ormuz.

Mercados americanos caen por tensiones entre Irán y Estados Unidos

| Por Cuahutli R. Badillo |

Las principales bolsas de valores de América cerraron con pérdidas en la sesión de ayer por un menor apetito al riesgo ante el aumento de las tensiones en Irán; además, se registró un incremento en los precios del crudo y con ello se reactivaron las preocupaciones respecto al aumento de la inflación mundial.

“La nueva escalada (en el conflicto) entre Irán y Estados Unidos en el Golfo, que deterioró el apetito por riesgo de los inversores, impulsó los precios del petróleo y golpeó a las acciones del sector de semiconductores”, expresó la consultora Max Capital.

El Dato: El conflicto militar entre EU e Irán comenzó el 28 de febrero de este año. Ese día, Israel participó en la ofensiva coordinada contra diversos objetivos de la nación persa.

Los precios del petróleo se dispararon más de 9.0 por ciento, al cierre de la jornada, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que restablecerá el bloqueo naval contra Irán, lo que generó incertidumbre sobre los suministros energéticos que transitan por el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con datos de Investing.com, los futuros del crudo Brent de septiembre se ubicaron al cierre de la jornada en 83.05 dólares por barril, un alza de 7.04 dólares o 9.26 por ciento frente a la sesión del viernes pasado; mientras que los futuros de agosto del West Texas Intermediate estadounidense finalizaron en 78 dólares por barril, o un incremento de 6.59 dólares por barril o 9.22 por ciento más.

72.48 dpb, costo del Brent dos días antes de la guerra EU-Irán

A su vez, la Mezcla Mexicana de Exportación cotizó en 73 dólares por barril, un incremento de 6.23 dólares por barril o de 9.33 por ciento respecto de la sesión del viernes cuando se ubicó en 66.77 dólares por barril, de acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En México, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o el índice accionario S&P/BMV IPC perdió 0.79 por ciento o 523.02 unidades para ubicarse en 65 mil 973.08 puntos, en un mercado atento, también, a los primeros reportes de la temporada de resultados corporativos del segundo trimestre. Las aerolíneas fueron las emisoras con mayores bajas en la jornada, tras el incremento del crudo en más de 9.0 por ciento. Los títulos de Volaris cayeron 6.10 por ciento, a 13.71 pesos. Fuera del índice, los papeles de Grupo Aeroméxico restaron 7.90 por ciento a 27.05 pesos.

El Dow Jones finalizó la jornada con una caída de 0.26 por ciento o 138.19 unidades para ubicarse en 52 mil 498.82 unidades; el S&P 500 tuvo una reducción de 0.79 por ciento o 59.55 puntos y finalizar en 7 mil 515.84 unidades. Mientras que el NASDAQ finalizó en 25 mil 873.18 unidades o una caída de 1.55 por ciento.

118.35 dólares por barril fue el precio más alto del crudo en marzo

El S&P/TSX de Canadá cayó 0.15 por ciento o 52.59 unidades, para situarse en 35 mil 252.72 unidades en comparación con la jornada del viernes; Bovespa de Brasil descendió 1.20 por ciento a 175 mil 739 puntos y el S&P Merval de Argentina disminuyó 1.37 por ciento o 44 mil 928.84 unidades, para quedar en 3 millones 235 mil 294.75 puntos.

El S&P CLX IPSA de Chile, también cayó 1.16 por ciento o 128.44 unidades para ubicarse en 10 mil 928.26 unidades, mientras que los mercados colombianos permanecieron cerrados por un feriado local; no obstante, el S&P Lima General de Perú fue el único que registró un alza de 0.71 por ciento y sumó 245.64 puntos para cerrar en 34 mil 836.62 unidades.

La caída de los mercados y el alza en el crudo tuvo origen luego de que las fuerzas militares de Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques con misiles y drones, Teherán atacó instalaciones estadounidenses en países aliados; además, el presidente Donald Trump dijo que restablecería el bloqueo naval contra la nación persa “de inmediato” y que cobraría 20 por ciento de toda la mercancía que fuera transportada por el estrecho de Ormuz.

“Además, se sumó el hecho de que el fin de semana pasado China anunció un bloqueo temporal de las exportaciones de helio y que las reservas estratégicas del crudo estadounidense cayeron, lo que ha inyectado una fuerte prima de riesgo en los mercados energéticos, llevando al petróleo WTI y Brent a registrar alzas superiores al 5.5 por ciento”, indicó Laura Torres, directora de inversiones en IMB Capital Quants.

Mercados americanos caen por tensiones entre Irán y Estados Unidos ı Foto: Especial

Por su parte, el peso mexicano también registró una depreciación de 0.35 por ciento frente a la jornada del viernes, y cotizó en 17.53 pesos por billete verde, mientras que el índice del dólar estadounidense cerró con una ganancia de 0.36 por ciento, “impulsado por la demanda de refugio por parte de los inversores, a medida que las tensiones geopolíticas impulsaron el precio de la energía y elevaron las expectativas de mayores presiones inflacionarias en el corto plazo”, indicó en una evaluación el área de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex.

Los especialistas consideraron que el tipo de cambio en el overnight oscilaría entre los 17.48 y 17.57 pesos por dólar al considerar el nerviosismo entre los operadores de “posibles novedades geopolíticas” y también del reporte de inflación al consumidor en Estados Unidos que se realizará hoy.

“La moneda es presionada a la baja por el sentimiento global de aversión al riesgo, lo que ha elevado la demanda de los inversores por refugio en dólares”, destacó Monex Grupo Financiero, en una nota de análisis.