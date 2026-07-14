Minneapolis recibe los informes de las redadas

Tras la controversia por los casos de Good y Pretti, el gobierno anunció en febrero el fin de redadas masivas y dijo que realizaría operativos de selectivos.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó a los fiscales del condado de Hennepin, en Minneapolis, las pruebas que había retenido sobre tres tiroteos ocurridos durante operativos migratorios realizados en enero. El material corresponde a las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, así como a las heridas sufridas por el venezolano Julio Sosa-Celis.

La fiscal Mary Moriarty informó que la evidencia fue entregada después de seis meses de negociaciones, disputas por jurisdicción y una demanda presentada por el estado. Entre el material recibido hay videos de las cámaras corporales de los agentes, otras pruebas digitales y el vehículo de Renee Good con daños por impactos de bala.

Mary Moriarty señaló que las investigaciones sobre las muertes de Renee Good y Alex Pretti siguen abiertas y que aún no decide si presentará cargos contra los agentes involucrados. En el caso de Julio Sosa-Celis, acusó al agente del ICE, Christian Castro, por agresión en segundo grado y denuncia falsa de un delito.

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Los tres hechos ocurrieron durante la Operación Metro Surge, en la que cientos de agentes de inmigración realizaron redadas en ciudades de Minnesota para detener migrantes.