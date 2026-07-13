Casa Blanca presume reducción de 22 por ciento en muertes por fentanilo en Estados Unidos

Las muertes relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilo, disminuyeron 22 por ciento en Estados Unidos durante 2025, al pasar de 48 mil 913 a 38 mil 84 casos, informó la Casa Blanca al presentar los resultados de la estrategia antidrogas del presidente Donald Trump.

El gobierno estadounidense también reportó una reducción de 14 por ciento en los fallecimientos por sobredosis. La cifra bajó de 81 mil 313 durante 2024 a 69 mil 973 un año después. Según el comunicado oficial, esos descensos contribuyeron a que el país registrara su tasa general de mortalidad más baja.

Pruebas de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) indicaron que el 29 por ciento de las pastillas confiscadas contiene actualmente una dosis potencialmente mortal. Dos años antes, la proporción alcanzaba 76 por ciento. El gobierno sostuvo que la presión sobre las cadenas de suministro obligó a los traficantes a diluir el contenido.

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Washington también aseguró que los decomisos nacionales de fentanilo cayeron 45 por ciento durante el año fiscal 2025. El gobierno interpretó esa reducción como resultado de las acciones aplicadas antes de que los cargamentos alcanzaran la frontera, aunque el informe no detalló el volumen total asegurado ni ofreció comparaciones regionales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: AP

Durante esta semana, la administración federal celebrará la primera Cumbre por un Estados Unidos Libre de Fentanilo, encuentro que reunirá a autoridades y organizaciones de distintas regiones. La convocatoria busca revisar las medidas aplicadas contra las redes de producción, traslado y distribución de esa sustancia.

La Casa Blanca aseguró que los controles fronterizos, las sanciones financieras y las operaciones contra proveedores extranjeros explican los buenos resultados. “Estados Unidos finalmente está ganando la lucha contra el fentanilo”, afirmó la administración al anunciar la cumbre nacional.

A través de su estrategia, Trump ordenó clasificar a organizaciones como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha 13 y el Cártel de Sinaloa como grupos terroristas extranjeros, además de incorporarlas a la lista de entidades globales especialmente designadas. Estas decisiones permiten imponer sanciones, confiscar activos y ampliar las herramientas penales contra sus integrantes.

Otro componente de la política federal fue la promulgación de la Ley para Detener el Fentanilo, que colocó de forma permanente los compuestos análogos dentro de la Lista I de sustancias controladas. La Casa Blanca sostuvo que esa modificación cerró vacíos legales utilizados por traficantes para cambiar la composición química del producto.

Donald Trump, Presidente de EU ı Foto: Especial

Mediante una orden adicional, el mandatario catalogó el fentanilo ilícito y sus principales precursores como “armas de destrucción masiva”. El Ejecutivo afirmó que esa determinación facilita sanciones más severas, extiende las facultades de decomiso e incorpora instrumentos de seguridad nacional a las acciones contra el narcotráfico.

Según el documento, Washington impuso aranceles relacionados con esta droga a productos procedentes de China, medida que después alcanzó a México y Canadá. La administración aseguró que la presión comercial llevó a Pekín a reforzar los controles sobre 13 sustancias químicas utilizadas para fabricar opioides sintéticos.

Por otra parte, Trump eliminó la excepción aduanera para envíos de bajo valor, conocida como régimen de importación mínima. Las autoridades estadounidenses argumentaron que los traficantes aprovechaban ese mecanismo para introducir millones de paquetes sin inspección, algunos con precursores o producto terminado.

En el balance, el mandatario también recordó que Fuerzas Militares de Estados Unidos mantienen operaciones constantes contra decenas de embarcaciones vinculadas con el tráfico de narcóticos en el océano Pacífico y el mar Caribe. La Casa Blanca atribuyó a esas operaciones el debilitamiento de rutas marítimas empleadas para abastecer el mercado interno de drogas.

RELEASE

President Trump’s Relentless Strategy Is Dismantling Fentanyl Networks and Saving Lives



The Trump Administration’s multi-front campaign against fentanyl has led to a significant decrease in fentanyl-related deaths. This includes designating cartels as terrorist… — whitehouse.gov News (@whgovnews) July 14, 2026

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