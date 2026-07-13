Senado cierra filas por migrantes y demanda a Estados Unidos esclarecer muerte de 17 mexicanos

En la fotografía ilustrativa, trabajadores migrantes detenidos por el ICE en Luisiana, el 18 de junio de 2025.

El Senado de la República emitió un pronunciamiento unánime para condenar la muerte de 17 mexicanos en Estados Unidos, entre ellos Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida el pasado 7 de julio durante un operativo migratorio del ICE en Houston, Texas, y exigió una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables.

En el posicionamiento, suscrito por la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, la Cámara alta expresó “su más enérgica preocupación y condena” por los hechos y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de la comunidad migrante mexicana.

“El Senado de la República expresa su más enérgica preocupación y condena ante los recientes y lamentables acontecimientos en los que 17 ciudadanos mexicanos, entre ellos Lorenzo Salgado, perdieron la vida en territorio estadounidense en hechos relacionados con la actuación de las autoridades migratorias de ese país” Senado de la República



Senado respalda acciones legales ante Estados Unidos

Los legisladores manifestaron su solidaridad con los familiares de las víctimas y señalaron que ningún mexicano en el extranjero debe quedar desprotegido frente a abusos de autoridad o violaciones a los derechos humanos.

“Ningún connacional en el exterior debe quedar en el desamparo ni desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a sus derechos humanos”, subraya.

El Senado respaldó las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado mexicano ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y demandó investigaciones “exhaustivas, imparciales y transparentes” que permitan deslindar responsabilidades, garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas y sus familias.

Asimismo, reconoció la soberanía de cada país para definir su política migratoria, pero sostuvo que ninguna medida de seguridad puede colocarse por encima del derecho a la vida, el debido proceso y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Senado solicitará informes sobre investigaciones

Como parte de sus atribuciones en política exterior, la Cámara Alta informó que dará seguimiento permanente al desarrollo de las investigaciones y a la atención consular brindada a los familiares de las víctimas, para lo cual solicitará informes periódicos a las autoridades competentes.

“No permitiremos que estos hechos queden en la impunidad ni que se repitan” Senado de la República



El pronunciamiento también destacó la importancia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos y el papel de la comunidad migrante en el desarrollo de ambos países.

Finalmente, el Senado envió un mensaje directo a los mexicanos que residen en el exterior: “Este Senado los acompaña, los respalda y utilizará todas las herramientas del derecho internacional para exigir justicia y garantizar su seguridad”.

El documento fue firmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco; la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, así como por los coordinadores parlamentarios de PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano.

Les comparto el pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva del Senado de la República en defensa de la vida y de los derechos humanos de las y los mexicanos en el exterior. pic.twitter.com/rsSVGWroDY — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) July 13, 2026

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