Kenia López Rabadán pedirá a la Permanente exigir respeto a derechos de connacionales en EU

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que promoverá ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigir el respeto irrestricto a los derechos humanos de las y los mexicanos que radican en Estados Unidos, luego del recrudecimiento de la violencia durante operativos migratorios y de la muerte del connacional Lorenzo Salgado Araujo en Houston.
La legisladora sostuvo que el fallecimiento del mexicano, ocurrido por disparos de agentes migratorios, exige una investigación “inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial” para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
“La familia y la sociedad mexicana tienen derecho a conocer la verdad, a que se deslinden responsabilidades y a que se haga justicia. Ninguna política migratoria puede colocarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos”, afirmó.
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López Rabadán subrayó que la condición migratoria de una persona no puede utilizarse para justificar abusos de autoridad, el uso desproporcionado de la fuerza o un trato indigno.
La diputada recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al Congreso de la Unión para solicitar información sobre la situación que enfrentan las y los mexicanos en territorio estadounidense, por lo que expresó su respaldo a esa petición.
Como presidenta de la Cámara de Diputados acompaño esa solicitud. Los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos deben ser respetados y protegidos en todo momentoKenia López Rabadán
En ese sentido, informó que presentará ante la Comisión Permanente una propuesta para que el Congreso, de manera plural e institucional, emita un pronunciamiento en defensa de los connacionales.
El punto de acuerdo explicó, buscará demandar el respeto irrestricto a los derechos humanos de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, priorizando su integridad, dignidad y derecho a la vida.
Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados afirmó que el Poder Legislativo utilizará todas las herramientas institucionales a su alcance para defender a los mexicanos dentro y fuera del país.
“La Cámara de Diputados defiende a los mexicanos en México y en el extranjero, y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer valer sus derechos. La dignidad humana no debe tener fronteras”, concluyó.
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LMCT