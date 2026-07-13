¿Por qué recibe Federación Mexicana de Futbol multa millonaria por mal manejo de FAN ID?

Este domingo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que impusieron una multa de más de 42 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por mal manejo del FAN ID.

El FAN ID es una identificación personal que es utilizada en los estadios con la finalidad de generar mayor seguridad, y para obtenerlo se requiere realizar el registro con una identificación oficial, el número de celular y una fotografía tipo selfie.

Este registro se realiza solamente una vez y funciona para ingresar a los partidos de cualquier estadio; y de acuerdo con la FMF, los datos ingresados se almacenan en un sistema biométrico de Incode.

La FMF aseguró que la empresa Incode es la encargada de implementar controles de seguridad para poder proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos que ingresan las personas al realizar su registro.

Asimismo, precisan que estos datos biométricos únicamente se almacenan para poder ser utilizados durante el proceso de verificación de identidad, siempre y cuando el titular de los datos lo requiera.

FAN ID ı Foto: @FMF

¿Por qué recibe Federación Mexicana de Futbol multa millonaria?

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la multa impuesta a la FMF fue fijada en 42 millones 849 mil 95 pesos por inclumplir la legislación en materia de protección de datos personales con los FAN ID.

Esta multa millonaria de la FMF se debe a dos infracciones:

No proporcionar la información adecuada a los aficionados sobre sus datos biométricos, pues no se les precisó que son datos personales sensibles No tienen un consentimiento “expreso y por escrito” por parte de las personas con FAN ID relacionado con el trato de sus datos sensibles

De acuerdo con Buen Gobierno, la FMF debe contar con un consentimiento expreso y por escrito que cuente con elementos que comprueben que este fue otorgado, por lo que el marcar una casilla no es un recurso suficiente para acreditar el consentimiento.

“Un balón para el museo”, iniciativa que impulsa la

renovación museográfica del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental.



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Precisaron que; además de esto, incumplieron “los principios de responsabilidad y licitud, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales y, en consecuencia, infringir el marco jurídico aplicable.”

La multa impuesta a la FMF se obtuvo al considerar la gravedad de las infracciones y la capacidad económica de la federación conforme a la declaración anual que realizaron en el ejercicio fiscal del 2024.

Hasta el momento la FMF no ha emitido algún comunicado sobre la multa millonaria que impuso Buen Gobierno, por lo que se desconoce si impugnarán la determinación de la Secretaría.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno impuso una multa de más de 42 mdp a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el… pic.twitter.com/5lIhjDlb1L — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 12, 2026

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