Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusan que informe de la CNDH protege al Ejército

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Clemente Rodríguez, calificó como una “traición” el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la desaparición de los estudiantes y acusó que el documento busca eximir de responsabilidad al Ejército mexicano.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, programa conducido por Javier Solorzano, para La Razón, Rodríguez sostuvo que las Fuerzas Armadas deben aportar toda la información que aún mantienen sobre el caso.

“El Ejército es culpable, tiene que aportar toda la investigación. Hace falta mucha información y el Ejército tiene que entregarla”, afirmó.

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Las declaraciones se dieron luego de que la CNDH presentara un informe de más de 800 páginas en el que cuestiona diversas líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa y plantea que únicamente 40 de los estudiantes deben ser considerados desaparecidos, mientras que los tres cuyos restos fueron identificados en años anteriores tendrían que ser catalogados como víctimas de ejecución extrajudicial.

Mediante la #Recomendación 208VG/2026, acreditamos violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en… pic.twitter.com/smlzBhJZ3v — CNDH en México (@CNDH) July 9, 2026

Para Rodríguez, esta conclusión representa un duro golpe para las familias.

“Es un golpe muy duro para nosotros. Más que un golpe, es una traición. Desde 2014 caminamos con la señora Rosario y hoy nos voltea el papel; prácticamente está protegiendo al Ejército”, expresó.

El padre de uno de los normalistas desaparecidos cuestionó además el planteamiento de la CNDH respecto al número de estudiantes desaparecidos.

“Dicen que no son 43 desaparecidos, sino 40. Yo me pregunto si entre esos tres está mi hijo, porque yo no tengo un cuerpo, no hay nada”, señaló.

Rodríguez recordó que durante las investigaciones se documentó la infiltración del soldado Julio César López Patolzin en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un hecho que, dijo, demuestra la participación del Ejército en los acontecimientos de septiembre de 2014.

🚨 Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la actuación de la @CNDH en el caso #Ayotzinapa. En lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, ha optado por respaldar la actuación… — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) July 13, 2026

Asimismo, respaldó las declaraciones del exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien ha sostenido que se trató de un crimen de Estado, y rechazó las acusaciones de que los familiares hayan sido manipulados por organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Siempre nos han señalado y criticado a los padres, al Centro Prodh y a la ONU, diciendo que nos manipulan. Eso es totalmente mentira. El Centro de Derechos Humanos siempre ha caminado con nosotros y nos ha apoyado”, sostuvo.

El vocero de las familias advirtió que el nuevo informe de la CNDH podría formar parte de un intento por cerrar el caso sin que se haya esclarecido plenamente lo ocurrido.

“Tratan de cerrar el caso y darlo por terminado, pero hay un decreto firmado en 2018 en el que el Estado se comprometió a no cerrarlo hasta llegar a las últimas consecuencias”, recordó.

Añadió que aún existen líneas de investigación pendientes, entre ellas las relacionadas con la actuación del Ejército, el papel del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

“Faltan muchas investigaciones. Dentro de las instituciones hay personajes que no quieren que lleguemos a la verdad”, concluyó.

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LMCT