PRI rechaza llamado de Sheinbaum a la unidad; acusa protección a ‘narcopolíticos’ de Morena

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la unidad nacional en defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y sostuvo que se trata de un intento por desviar la atención de los señalamientos contra integrantes de Morena.

En un posicionamiento, el también senador afirmó que su partido “no va a caer” en lo que calificó como un intento de confundir a la ciudadanía, y aseguró que el PRI no respaldará al Gobierno Federal bajo ese planteamiento.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI ı Foto: Cuartoscuro

Además, afirmó que “el PRI no negocia, no cede ni se dobla ante ningún tipo de artimaña orquestada por la narcodictadura terrorista y comunista que representa el gobierno de Morena”.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa matutina. ı Foto: Cuartoscuro

Moreno Cárdenas también acusó al Gobierno Federal de haber abandonado a la comunidad migrante durante los últimos años y señaló que ahora pretende utilizarla con fines políticos.

“El PRI siempre ha estado y siempre estará del lado de nuestras hermanas y hermanos migrantes, defendiendo sus derechos, respaldando sus causas y apoyándolos con firmeza”, expresó.

El llamado de @Claudiashein a la unidad es una manzana envenenada; de ninguna manera puede ser visto como un acto de patriotismo o de defensa de la soberanía. Es una farsa, un distractor y un mensaje desesperado para ocultar la inminente debacle del narcopartido MORENA. pic.twitter.com/I1lSCitLuf — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 13, 2026

Diputados del PRI respaldan a ‘Alito’ Moreno

| Por Claudia Arellano

Por separado, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados respaldó "con absoluta firmeza" a Alejandro Moreno y rechazó el llamado a la unidad nacional.

Al hacer eco del pronunciamiento difundido por el dirigente tricolor, el grupo parlamentario sostuvo que coincide con que el llamado a la unidad “es una manzana envenenada”, y rechazaron que represente un acto de patriotismo o de defensa de la soberanía.

“Coincidimos en que el llamado a la unidad de Morena es una manzana envenenada: no es un acto de patriotismo ni de defensa de la soberanía, sino una farsa, un distractor y un intento desesperado por desviar la atención de los señalamientos que pesan sobre su narcopartido”, indicó el grupo parlamentario en la red social X.

“Con el PRI no habrá complicidad ni silencio; siempre estaremos del lado de México, de la ley y de las familias mexicanas”, concluyó.

Las y los diputados federales del PRI respaldamos con absoluta firmeza el posicionamiento de nuestro presidente, @alitomorenoc. Coincidimos en que el llamado a la unidad de Morena es una manzana envenenada: no es un acto de patriotismo ni de defensa de la soberanía, sino una… pic.twitter.com/groBJfdh3u — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) July 13, 2026

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cehr