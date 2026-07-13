Tren de pasajeros hacia Nuevo Laredo conecta ciudades y fomenta empleo, afirma Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló el esquema de licitaciones y frentes de obra que se activarán para la colocación de las nuevas vías.

El tren de pasajeros que conectará Querétaro con Nuevo Laredo ya registra avances significativos en su construcción, con tramos en obra y nuevas etapas por licitarse este mismo año. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando que este proyecto es clave para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico en diversas regiones de México.

La mandataria enfatizó que la recuperación de los trenes de pasajeros va más allá de un simple medio de transporte. “Es una nueva visión del desarrollo de nuestro país que vincula nuevamente estados, poblados, permite trabajar en un lugar y vivir en otro, porque tienes una forma de comunicación ágil y segura”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional

Proyecto contribuirá a generar mayor movilidad y conectividad

Este corredor ferroviario es de alta relevancia, especialmente para la región fronteriza de Tamaulipas. El gobernador Américo Villarreal Anaya ha señalado que el sistema ferroviario consolidará a esta zona como la más importante de América Latina, dada la posición estratégica de Nuevo Laredo como principal frontera terrestre con Estados Unidos.

El proyecto contribuirá a generar mayor movilidad y conectividad a través de las diferentes estaciones proyectadas. A diferencia del transporte aéreo, el ferrocarril conecta ciudades y poblaciones durante todo su recorrido, lo que fomenta el desarrollo en cada punto intermedio. “Es una comunicación que no solamente es su origen y su destino final, sino los poblados, las ciudades que va conectando. Entonces se vuelven también formas de comunicación locales y, al ser formas de comunicación locales, pues se fomenta el desarrollo en esa zona”, explicó la presidenta.

Sheinbaum destaca que tren hacia Nuevo Laredo va a conectar ciudades y fortalecer el desarrollo. ı Foto: Cuartoscuro.

Históricamente, las terminales ferroviarias han sido polos de actividad económica, concentrando comercios y servicios para los viajeros. Sheinbaum recordó que “muchas estaciones de ferrocarril representaban una economía local muy grande, todo lo que se desarrolla alrededor de una estación de tren”. Esta visión busca replicarse para impulsar el crecimiento en las comunidades aledañas a la ruta.

La recuperación de la red ferroviaria de pasajeros forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para reconectar estados, ciudades y comunidades. Además del Querétaro-Nuevo Laredo, se desarrollan otros proyectos como el tren de la Ciudad de México al AIFA, ya inaugurado; el AIFA a Pachuca, con un avance del 37% y apertura prevista para el próximo año; el Ciudad de México-Querétaro, que se espera inaugurar en el segundo semestre de 2027; y el Querétaro-Guadalajara, pasando por Irapuato y León.

El gobernador Américo Villarreal ha reconocido la visión social detrás de estas obras y ha refrendado el compromiso de Tamaulipas para colaborar en la consolidación de Nuevo Laredo como un nodo clave en el corredor económico del noreste de México, que abarca también a Coahuila y Nuevo León.

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JVR